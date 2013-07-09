به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی طاهری شامگاه دوشنبه در نشستي با عنوان بررسي مسايل روز و گزارش عملكرد يكساله در جمع مردم گرگان افزود: بعد از هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي معضلي به وجود آمد، در اين طرح 60 درصد از درامد حاصل از هدفمندي به صورت يارانه نقدي به دست مردم برسد و 40 درصد باقيمانده به بخش هاي صنعت و كشاورزي تزريق شود اما از اين ميزان تنها 3.3 درصد به بخش كشاورزي و صنعت رسيده است.

وي تاكيد كرد: در مجلس هشتم و نهم جلوي اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها گرفته شد اما مصوب شد با حفظ سقف يارانه نقدي مردم، ما بقي به سمت صنعت و كشاورزي برود تا ازين طريق اشتغال نيز ايجاد شودف در دولت نهم و دهم 90 درصد درامد حاصل يارانه ها به سمت يارانه نقدي رفته است.

حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خرداد از عنايات خداوند است

نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي گفت: انتخابات 24 خرداد يكي از عنايات خداوند بود و در ماههاي منتهي به انتخابات اين نگراني وجود داشت كه با توجه به شرايط ويژه كشور كه از خارج تحميل شده و مسايلي كه در داخل وجود داشت حضور مردم كمرنگ باشد اما مردم با حضور در راهپيمايي 22 بهمن و حضور 73درصدي در انتخابات شگفتي آفريدند.

وي افزود: اين حضور مردم در شرايط بسيار ويژه كشور يك اتفاق بزرگ است كه به معناي اينست كه مردم مشكلات را به حساب نظام نمي گذارند و حتي اگر نظام را قبول ندارند به آن اعتماد دارند.

انتخابات بوقهای تبلیغاتی استکباری را رد کرد

طاهري با اشاره به انتخاب روحاني از سوي مردم به عنوان رييس جمهور گفت: اين انتخاب نشان مي دهد نطام در حفظ حق مردم بسيار كوشاست، چيزي كه از سال 88 بوقهاي استكباري سعي داشتند تبليغ كنند خلاف اين بود اما اين انتخابات به صورت عملي حرف انها را رد كرد، مگر مي شود نظام وقتي از 50+1 درصد آراء يك رئيس جمهور محافظت مي كند 11 ميليون راي را جابجا كند.

وي اذعان داشت: جا داشت كساني كه در سال 88 به مردم و نظام تهمت زدند و با 8 ماه آشوب فرصت حضور 85 درصدي مردم را تبديل به يك تهديد كردند، از مردم عذرخواهي كنند ولي جز 280 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد تهران بقيه مرد نبودند كه عذر بخواهند، قبول اشتباه مردانگي مي خواهد، اين افراد بخاطر تهمت به مردم بايد توبه كنند.

طاهري ادامه داد: 20 نفر از بسيجيان و مردم عادي در جريانات 88 در دفاع از پايگاه بسييج و يا بي دليل به شهادت رسيدند، نظام ممكن است با اين موضوع سر كند اما به اين معنا نيست كه اين خونها فراموش مي شود و خداوند اينها جبران مي كند.

وي اضافه كرد: عموم مردم ما در انتخابات، سياسي راي نمي دهند و دو طيف فعال سياسي اصولگرا و اصلاح طلب در كشور فعاليت مي كنند كه وجود هردو طيف هم از اين نظر كه يكديگر را در چهارچوب قانون نقد مي كنند لازم است، شايد 30 تا40 درصد مردم در اين دو طيف قرار بگيرند ولي 60 درصد مردم به كارآمدي اين جريانها راي مي دهند.

طاهري تصريح كرد: هشت سال دولت اصلاحات سر كار بود اما مردم ديدند كارآمدي لازم را ندارد و در سال 84 به جريان اصولگرايي راي دادند، اما در سال 88 جريان اصلاحات و كارگزاران و آقاي هاشمي به شدت از دولت احمدي نژاد انتقاد كردند ولي با وجود شديدترين تهمت ها نتيجه انتخابات راي 24 ميليوني مردم به دولت نهم بود، چرا كه كارامدي لازم را در اين دولت ديدند.

دغدغه دو سال آخر دولت حمایت از مشایی بود

وي در ادامه گفت: اما در دولت دهم و خصوصا در دو سال آخر دغدغه شخص رييس جمهور تبليغ و حمايت از رحيم مشايي بود به طوري كه همه كارها را رها كره بود هرچند بدنه دولت كارخود را انجام مي داد.

طاهري يادْور شد: در مجلس هفتم دكتر حداد عادل با برخي تمردهاي احمدي نژاد روبرو شد اما آنها را مديريت كرد، اين مديريت در مجلس هفتم موجب شد انتخابات مجلس هشتم پرشورتر برگزار شود اما در اواخر مجلس هشتم واوايل مجلس نهم تضادها بين لاريجاني و احمدي نژاد زياد شد كه اوج ان را در يكشنبه سياه و پخش ويديويي از برادر لاريجاني مشاهده كرديم، هر چند در اين جريان احمدي نژاد مقصر بود اما لاريجاني نيز مي توانست از حق شخصي خود بگذرد و جريان اصولگرايي را سرپا نگه دارد.

وي با اشاره به خانه نشيني رييس جمهور در فروردين سال 90 گفت: اين تمرد از فرمان رهبري بود، عمده مشكلات ما از تحريم هاست اما مردم اگر ببينند دولتمردان حمايت مي كنند اين مشكلات را تحمل مي كنند، ولي در اين مدت چنين صحنه هايي رخ داد ، مردم مي دانند مشكلات دليل خارجي دارند اگر شاهد چنين قضايايي نبودند از جريان اصولگرايي خسته نمي شدند.

اعتدال شعار اسلام است

طاهري به شعارهاي روحاني در جريان انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: البته شعارهاي روحاني نيز بي تاثير نبود، شعار اعتدال و مناظره سوم نامزدهاي انتخاباتي تاثير زيادي داشت، اعتدال شعار اسلام است، در جريان اصولگرايي افراطي نداريمف كسانيكه خود را اصولگراي افراطي مي دانند اصلا اصولگرا نيستند.

وي اذعان داشت: عدم پايبندي به ائتلاف نيز در انتخاب روحاني موثر بود، مجموع اين عوامل موجب شد كه انتخابات به اينجا برسد، جمعي از اصولگرايان استان طي نامه اي قبل از اعلام نتايج تاييد صلاحيت ها طي نامه اي تهديد كردند كه چنانچه نامزدهاي اصولگرايان به انسجام كافي نرسند از هيچ يك از آنها حمايت نخواهند كرد و نامزد اصلح خود را حمايت ميكندف اين تهديد تا حدي موثر بود، همه ما در استان تكليف داشتيم تا به ميدان بياييم و از نامزد اصلح حمايت كنيم.

بنای مجلس حمایت از دولت منتخب است

طاهري خاطر نشان كرد: همه اصولگرايان استان و در مجموع بدنه اصولگرايي به تكليف خود عمل كردند كه يك موفقيت محسوب مي شود، حضور 73درصدي مردم به همين انجام تكليف بر مي گردد، نتيجه انتخابات دست ما نبود و مقصر نيستيم، بناي مجلس حمايت از دولت منتخب است به شرطي كه در مسير تعيين شده توسط رهبر حركت كند زيرا همه ما بايد مطيع رهبري باشيم.

نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سخنان رواحاني، رئيس جمهور منتخب مردم گفت: سخنان روحاني پس از انتخابات خوب بود، پرهيز وي از ملاقات با برخي چهره هاي افراطي اصلاح طلبان قابل قبول است ، موضع وي در قبال انرژي هسته اي نيز نشان مي دهد دولت وي دولت خوبي خواهد شد، اما در انتخاب وزرا مجلس وظيفه دارد كه دقت كند، اگر وزراي انتخابي در همين موضع باشند مجلس بي شك به آنها راي خواهد داد.

وي ادامه داد: از هفت نفر نماينده استان در مجلس هشتم دو نفر به مجلس نهم راه يافتند، مجمع نمايندگان برگزار و تقسيم كار شد تا نمايندگان در كميسيون هاي مختلف مجلس راه بيابند، ما به عنوان نمايندگان مردم بايد بصيرت دهي و آگاهي رساني را در جامعه داشته باشيم، گاهي اوقات مردم وظايف نميانده را نمي دانند.

طاهري تصريح كرد: قانونگذاري، نظارت و پيگيري مسايل مردم مهمترين وظيفه يك نماينده است اما در ديدارهاي عمومي با مردم 90 درصد خواستهاي ديگري دارند.

وي خاطر نشان كرد: در بخش كشاورزي و براي حل مشكلات مردم جلسات متعددي با مسئولين استاني و وزير جهاد كشاورزي گذاشته شد، راه اندازي مركز تحقيقات شوري خاك ، برگزيدن يك گلستاني به عنوان رئيس مركز تحقيقات ملي پنبه و انجام تحقيقات لازم در رابطه با كشت پنبه از مهمترين پيگيريها بود.