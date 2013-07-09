  استانها
  2. اصفهان
۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۶

فولادی در گفتگو با مهر:

افزایش قیمت سوخت هزینه اداره راه و شهرسازی را چند برابرمی کند

تیران و کرون–خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون گفت: با توجه به گشت زنی در راه ها توسط راهداری افزایش قیمت سوخت هزینه اداره راه و شهرسازی را چند برابرمی کند.

مرتضی فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بوجود بیش از 730 کیلومتر راه همسنگ در شهرستان و با بالا بودن حجم ترافیک در سطح جاده ها اظهار داشت: گشت زنی در راه ها به منظور پیشگیری از تصادفات، نگهداری راه ها و خدمات رسانی به مردم توسط نیروهای راهداری انجام می گیرد که با افزایش قیمت سوخت هزینه های جاری اداره که ناشی از مصرف سوخت است افزایش چند برابری خواهد داشت.

فولادی عدم اختصاص 100درصدی بودجه های این اداره را مانع تحقق اهداف و برنامه های اعلام شده دانست و تصریح کرد: سال گذشته از مجموع اعتبارات اداره راه و شهرسازی تیران و کرون اعتبارات سرفصل نگهداری راه ها، تجهیز وسایل نقلیه نقلیه اداری و نصب روکشی جاده ها به ترتیب 53، 48، و 32درصد تخصیص یافت.

وی ادامه داد: با اعتبارات سال گذشته 12 کیلیومتر از راه های این شهرستان روکش نصب و در 11 کیلومتر از جاده تیران به سامان لکه گیری و روکش نصب شده است.

 

کد مطلب 2093144

