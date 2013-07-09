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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۷

صبح امروز صورت گرفت؛

لغو سفر احمدی نژاد به کرمان/ معاون اول رئیس جمهور وارد کرمان شد

لغو سفر احمدی نژاد به کرمان/ معاون اول رئیس جمهور وارد کرمان شد

کرمان - خبرگزاری مهر: در حالیکه پیش از این گفته شده بود احمدی نژاد برای شرکت در مراسم جشن پایان ساخت 1.6 میلیون واحد مسکن روستایی به روستای شیرینک بردسیر سفر می کند امروز معاون اول رئیس جمهور به جای احمدی نژاد وارد فرودگاه کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته مسئولان استان کرمان اعلام کردند احمدی نژاد برای افتتاح یک پروژه عمرانی وارد استان کرمان می شود و با حضور در روستای شیرینک شهرستان بردسیر که در زمین لرزه سال 89 دچار خسارت جدی شده بود واحدهای مسکن بازسازی شده را افتتاح خواهد کرد.

در حالیکه خبرنگاران و مسئولان امروز در فرودگاه کرمان انتظار ورود احمدی نژاد را داشتند دقایقی قبل معاون اول رئیس جمهور وارد کرمان شد.

قرار است وی به همراه نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در جشن پایان ساخت یک میلیون و 600 واحد مسکونی روستایی حضور یابد و 130 واحد مسکونی روستایی بازسازی شده شیرینک را بعد از گذشت چهار سال از زمین لرزه تحویل روستائیان دهد.

 

کد مطلب 2093152

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