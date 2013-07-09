لغو سفر احمدی نژاد به کرمان/ معاون اول رئیس جمهور وارد کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته مسئولان استان کرمان اعلام کردند احمدی نژاد برای افتتاح یک پروژه عمرانی وارد استان کرمان می شود و با حضور در روستای شیرینک شهرستان بردسیر که در زمین لرزه سال 89 دچار خسارت جدی شده بود واحدهای مسکن بازسازی شده را افتتاح خواهد کرد.

در حالیکه خبرنگاران و مسئولان امروز در فرودگاه کرمان انتظار ورود احمدی نژاد را داشتند دقایقی قبل معاون اول رئیس جمهور وارد کرمان شد.

قرار است وی به همراه نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در جشن پایان ساخت یک میلیون و 600 واحد مسکونی روستایی حضور یابد و 130 واحد مسکونی روستایی بازسازی شده شیرینک را بعد از گذشت چهار سال از زمین لرزه تحویل روستائیان دهد.



