به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری دوشنبه شب در شورای استهلال استان، براجرایی،عملیاتی و کاربردی شدن ستاد استهلال تاکید کرد و گفت: همه خدماتی که در این راستا ارائه می شود برای بهره کافی بردن از ماه رمضان است.

وی افزود:زمانی انجام احکام اسلامی به کام مسلمین شیرین می شود که علما و روحانیون و کارشناسان با تبلیغ و ترویج مستمر و به روز احکام اسلامی نیازهای مخاطبان و علاقمندان به معارف ناب اسلامی را برآورده سازند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان با اشاره به اهمیت و جایگاهی که موضوع استهلال در بین مسلمین دارد اظهار کرد: استهلال بعد عبادی داشته که از شعایر اسلامی است و با توجه به اهمیت خاص آن در داخل و خارج کشور،لازم است همه مسلمانان در این موضوع بر امری واحد تکیه کنند.

وی ادامه داد:مسلمانان باید اعمال دینی خود را به درستی انجام دهند تا این دین مبین ،غیر مسلمان را به سمت خود بکشاند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان با اذعان بر اینکه لجاجت ها،عنادها و تعصبات خشک چهره اسلام را زشت نشان می دهد گفت: سعی نماییم این تعصبات را از موضوع استهلال دور نماییم.

وی افزود: بحث استهلال را فقط محدود به کشور ندانید و علما و روحانیون از محدود کردن آن به یک مذهب و گرایش خاصی پرهیز کنند.

ضرورت هماهنگی مسلمانان در شروع و خروج ماه مبارک رمضان

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، گفت:ضرورت دارد همه مسلمانان در شروع و خروج از ماه مبارک رمضان هماهنگ و یکسان عمل کنند.

حجت الاسلام علی خیرخواه افزود:در این صورت می توان نمایشی شکوهمند از اقتدار مسلمین مقابل دیدگان جهانیان ارائه کرد.

به گفته وی، موضوع استهلال در طول تاریخ چه در بین اهل تشیع و چه در بین اهل سنت یک بحث تخصصی بوده و حتی قرآن کریم نیز در آیاتی به آن اشاره کرده است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، با اشاره به اینکه رویت هلال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار شده اظهار کرد:از آنجایی که همه مسلمین در رویت هلال ماه حساس شده اند برای آن تدابیر خاصی اندیشیده شده است.

وی ادامه داد:مقام معظم رهبری هر ساله به لحاظ اهمیت موضوع 150 گروه مجهز به تکنولوژی روز را پیگیر استهلال می کنند تا در رویت هلال ماه به یقین برسند.

خیرخواه ، ماه مبارک رمضان را شکوه دیگری از اقتدار مسلمین دانست و گفت: مسلمانان در این ماه می توانند با انجام اعمال و شعایر اسلامی عظمت اسلام را به رخ جهانیان کشیده و با هر گونه موانعی که سر راه امت اسلامی است مقابله نمایند.

وی افزود: آنهایی می توانند از ماه مبارک رمضان بهره بیشتری ببرند که از ماه شعبان استفاده بهتری کرده باشند.

به گفته وی، ماه شعبان نیز برکات زیادی داشته و در واقع مقدمه ورود به ماه ضیافت الهی است.

همچنین شورای استهلال اهل سنت استان گلستان نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: اعلام حلول ماه مبارك رمضان با اذن ولي فقيه و حاكم اسلامي ميسر است.

بیانیه شورای استهلال اهل سنت گلستان

شوراي استهلال اهل سنت استان گلستان در آستانه حلول ماه مبارك رمضان با صدور بيانيه اي اظهار داشت: اعلام رويت حلول ماه مبارك رمضان و اعياد فطر و قربان در بلاد اسلامي با تائيد و اذن ولي فقيه و يا حاكم اسلامي امكان پذير است.

در اين بيانيه آمده است: حلول هر ماه قمري شرايطي دارد كه در صورت رويت توسط هر فرد مسلمان بايد مراتب به جهت بررسي صحت و سقم به دفتر ولي فقيه اعلام گردد.

اين بيانيه مي افزايد: ستاد استهلال مقام معظم رهبري با پيشرفته ترين امكانات در سراسر كشور مستقر بوده و اعلان حلول ماه مبارك رمضان فقط از طريق دفتر معظم‌له امكان پذير خواهد بود.

در اين بيانيه تصريح شده است: ماه رمضان، ماه ميهماني خدا، نزول قرآن و از آن به عنوان برترين ماه‌ها ياد شده است و نزد مسلمانان از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد بطوريكه رسول اعظم اسلام حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار(ع) همواره در ابتدای این ماه به مردم بشارت مي‌دادند و به تبيين اهمیت آن نزد مردم مي پرداختند.

در پايان اين بيانيه اعضاي شورای استهلال ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه مسلمين در ايام ماه مبارك رمضان خواستار استفاده بيشتر و اكمل از فضيلت‌هاي اين ماه مبارك شدند.