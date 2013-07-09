عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر در مورد ورود غیرقانونی 144 دستگاه خودرو پورشه به کشور و تشکیل پرونده بررسی این موضوع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ورود 144 دستگاه پورشه به کشور به صورت تقلب صورت گرفته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته این موضوع یعنی تقلب فقط مشمول پورشه نیست و سایر کالاها و خودروهای مختلف را هم در بر می گیرد.

وی با بیان اینکه کل پورشه ای که از جزیره ابوموسی وارد شده بیش از 38 دستگاه خودرو نیست، عنوان کرد: این در حالی است که براساس مجوز و مصوبه دولت ساکنین جزیره ابوموسی می توانند بدون پرداخت هیچگونه حقوق ورودی و عوارض، یک خودرو وارد کنند.

رئیس کل گمرک ایران با طرح این مطلب که در مجوزها و مصوبات دولت هیچ اشاره به نوع خودرویی که این افراد وارد می کنند، نشده است، تصریح کرد: بر این اساس واردات این نوع خودرو طبق مصوبه دولت است و غیرقانونی نیست.

فداحسین مالکی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته از تشکیل پرونده واردات غیرقانونی 144 دستگاه خودرو پورشه خبرداد و گفت: فردی در جزیره ابوموسی با کارت بازرگانی چند نفر اقدام به وارد کردن 144 دستگاه پورشه و پیش فروش آن به مردم کرده است که ما به دنبال آن هستیم تا جلوی ضرر و زیان مردم گرفته شود.