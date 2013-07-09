به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه پروژه سینمایی "شیار 143" به کارگردانی نرگس آبیار عصر روز دوشنبه 17 تیرماه در مجتمع فرهنگی آزادی واقع در مجتمع مس سرچشمه کرمان با حضور وزیر ارشاد و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده محمد سلوکی بود، سعیدی مدیرعامل مجتمع مس سرچشمه گفت: امیدواریم بتوانیم حمایت همه جانبه خود را از این پروژه داشته باشیم و آن را به منزل مقصود برسانیم. ترکیب هنر و صنعت معجون خوبی است و ما امروز با حضور شما آن را رقم خواهیم زد.

وی افزود: جا دارد یادی کنیم از شهدای 8 سال دفاع مقدس. با دلاورمدی‌های همین شهداست که امروز صنعت مس ایران روی پای خود ایستاده است همان طور که می دانید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری امسال سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. حماسه سیاسی که به خوبی رقم خورد امیدوارم در طول سال شاهد حماسه اقتصادی نیز باشیم.

سعیدی تاکید کرد: "شیار 143" درباره نقش زن در 8 سال دفاع مقدس است. امیدواریم با ساخت این فیلم فرهنگ شهیدپروری در کشورمان را زنده نگه داریم.

در ادامه این مراسم با حضور ابوذر پورمحمدی و محمد حسین قاسمی تهیه‌کنندگان فیلم، مدیرعامل مجتمع مس سرچشمه و وزیر ارشاد از 8 مادر شهدای دفاع مقدس تجلیل و قدردانی شد.

وزیر ارشاد پس از این بخش عنوان کرد: مجتمع مس سرچشمه همانطور که از فعالیت های ورزشی حمایت می کند باید از فعالیت های هنری هم حمایت کند و امیدواریم این همیاری تداوم داشته باشد.

وی افزود: در جشنواره فیلم فجر و چندین فعالیت فرهنگی شاهد حضور پررنگ پوستین‌دوز مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بودیم امروز نیز حمایت وی باعث کلید خوردن این پروژه شده است.

در صورت تحقق پیوست فرهنگی دیگر نگران بودجه نخواهیم بود

حسینی ادامه داد: ما در دیداری که پیش از این با رئیس جمهوری داشتیم بحث پیوست فرهنگی را مطرح کردیم. در صورت تحقق این امر ما دیگر نگران بودجه فرهنگی نخواهیم بود و هر پروژه مهمی که به سرانجام برسد می تواند پیوست فرهنگی به همراه داشته باشد و همگان با توجه به این امر حمایت های لازم خود را از پروژه های فرهنگی انجام دهند.

وی افزود: خوشبختانه در کشور ما استعدادهای فراوانی وجود دارد و باید برای به تحقق رسیدن این استعدادها با حضور هنرمندان امکانات درستی فراهم شود. ما حرکت امروز را تقدیر می کنیم.

وی با اشاره به کارنامه هنری نرگس آبیار گفت: در جشنواره سال گذشته شاهد اولین فیلم بلند سینمایی نرگس آبیار بودیم که مورد توجه قرار گرفت البته وی در نگارش چندین کتاب نیز اقداماتی انجام داده است. امیدواریم فیلم دوم وی با این حمایت ها ارزنده تر ساخته شود.

مدیون شهدا هستیم

وی در ادامه عنوان کرد: 8 سال دفاع مقدس مایه مباهات است. اگر امروز در کشور اسلامی به این دستاوردها رسیده ایم مدیون شهدا هستیم بویژه مادران آنها که فداکاری های زیادی از خود نشان دادند به همین دلیل در این مراسم از خانواده شهدا تکریم و تجلیل کردیم.

حسینی افزود: سال گذشته یک مراسمی برای حضرت ام البنین که مادر 4 شهید است برگزار شد، در همان مراسم عنوان کردم بهتر است روز وفات ایشان را روز تکریم از مادران شهدا نامگذاری کنیم امسال نیز این مراسم برای دومین بار برگزار خواهد شد.

وزیر ارشاد با اشاره به محتوای فیلم ها در دوره 4 سال گذشته عنوان کرد: ما همیشه به این موضوع اعتقاد داریم که باید محتوای فیلم ها مناسب با باورها و اعتقادهای ما باشد و این موضوع را در دولت مورد توجه قرار دادیم در همین زمینه فیلم هایی با عنوان شور شیرین، روزهای زندگی و ... ساختیم که باید از چنین فیلم هایی حمایت شود.

سینما نباید فقط به افراد مرفه بپردازد

وی گفت: نباید در فیلم های سینمایی فقط به زندگی افراد مرفه پرداخته شود و زندگی شهری را به تصویر بکشیم. این گونه فیلم ها مسئله همه مردم ما نیست. چرا در آثارمان به موضوع های تاریخی، زندگی عالمان و اندیشمندان کمتر توجه می شود؟ پیش از این در تئاتر نیز این مشکل را داشتیم اما از زمانی که متن ها بر اساس اسطوره ها نوشته شد مردم برای دیدن آنها تمایل بیشتری نشان دادند.

حسینی تاکید کرد: فیلم سینمایی "شیار 143" نیز در مسیر تحقق همین اهداف است و برای دست اندرکاران این فیلم آرزوی توفیق دارم. بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی نیز حمایت‌های لازم خود را از این پروژه و فیلم هایی با چنین مضمون هایی انجام می دهند.

در ادامه این مراسم نماهنگی از محمدرضا ایرانمنش بازیگر فیلم های دفاع مقدسی و اهل کرمان به نمایش در آمد و محمد سلوکی در این ارتباط گفت: قرار بود امروز وی نیز در میان ما باشد اما امروز متاسفانه دوباره حال وی بد شده است و نتوانست به این شهر سفر کند.

با حضور فرماندار رفسنجان و مدیرعامل مجتمع مس سرچشمه از این هنرمند تقدیر شد و مهران احمدی بازیگر فیلم "شیار 143" جایزه وی را دریافت کرد.

پس از اجرای گروه موسیقی، با حضور مدیرعامل مس سرچشمه و وزیر ارشاد از عوامل فیلم "شیار 143" تقدیر به عمل آمد. در پایان نیز با حضور وزیر ارشاد سکانسی از این فیلم با بازی گلاره عباسی جلوی دوربین رفت.

در فیلم "شیار 143" به نویسندگی و کارگردانی نرگس آبیار؛ مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یدالله شادمانی و رضا کیانیان به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این فیلم نیز می توان به مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمان فر، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، مدیرصدا برداری: کامران کیان ارثی و ... اشاره کرد.