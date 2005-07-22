دومين دوره جايزه ادبي "والس" برگزار شد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر" در اين مراسم سعيد طباطبايي دبير اين جايزه و نويسنده كتاب طرحي براي يك اپرا در سخنانش به تشريح عملكرد جايزه والس و وبلاك ادبي والس پرداخت و با اشاره به نقدهاي شركت كننده در دومين دوره اين جايزه آنها را به سه دسته تقسيم كرد و به تشريح هر يك پرداخت. وي آثار حاضر در جايزه والس را نمودي از وضعيت نقد در ايران دانست و خلاء هاي موجود را به اين واسطه بر شمرد. وي آرزو كرد با گسترش فعاليت ها در حوزه نقد خلاء هاي موجود در اين فضا پر شود. وي عدم توليد انديشه در نقادي ادبي را از عمده معضلات نقد ادبي در ايران دانست. او در پايان صحبت هاي خود به افق نقد ادبي در ايران پرداخت.

سپس ميزگردي با عنوان « وضعيت و جايگاه نقد ادبي در ايران معاصر » با حضور حميد رضا فردوسي، رضا عامري، حامد يوسفي و انوشيروان گنجي پور برگزار شد. در اين ميزگرد حامد يوسفي به بررسي فقدان نهادهاي ادبي و تاثير آن در نقد ادبي پرداخت و عدم وجود نحله هاي نقد ادبي و چنين نهادهايي را يكي از مشكلات نقد ادبي در ايران دانست. رضا عامري از ديگر اعضاي اين ميزگرد مقوله بوطيقاي نقد ادبي ايراني را مطرح كرد و عنوان داشت كه نقد ادبي فارسي وجود ندارد.

گفتني است، درآمدي بر شيوه نوشتاري اشعار شاملو اثر آزاده فراهاني و رسول عبدالمحمدي، جستاري در روايت داستان ها اثر ميثم عليپور و نه گابيك، اينجا نه! نگاهي به سمفوني اركستر چوب ها نوشته رضا قاسمي، اثر مهدي فيضي آثار برتر اين دوره از جايزه والس بودند.