به گزارش خبرنگار مهر، بلندترین آسمان خراش اقامتی کشورکه از پیچیده ترین سازه برخوردار است ، بیش از 250 متر ارتفاع دارد.

در این آسمان خراش علاوه بر طراحی هتل 44 طبقه، کاربری های مختلفی پیش بینی شده است که تا مهر ماه سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مجهزترین هتل خاورمیانه در پایتخت معنوی

گفته می شود با بهره برداری از این پروژه که درطراحی آن از نماد عدد 8 به نیت ثامن الائمه (ع) استفاده شده است پایتخت معنوی صاحب یکی از زیباترین و مجهزترین هتل های خاورمیانه با امکانات مدرن می شود.

در این باره مشاوراقتصادی شهر رویایی پدیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این هتل علاوه بر ایجاد فضاهای اقامتی ،فضاهای زیادی برای کسب و کار و فعالیتهای تجاری پیش بینی شده است.

محمد رضا رفیعی با اشاره به معماری منحصر فرد این هتل تصریح کرد:با بهره برداری از این هتل 1600 فروشگاه نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد که متوسط مساحت هر یک از آنها حدود 250 متر مربع خواهد بود.

ایجاد 5 هزار فرصت شغلی مستقیم

وی با پیش بینی ایجاد 5 هزار فرصت شغلی مستقیم با بهره برداری از این هتل 44 طبقه تصریح کرد :این هتل پنج ستاره پس از بهره برداری به نحو قابل توجهی سطح خدمات رسانی به زائران و مسافران مشهد مقدس بویژه گردشگران خارجی را ارتقا خواهد داد.

مشاوراقتصادی شهر رویایی پدیده با اشاره به نیاز کلان شهر مشهد به هتل های 5 ستاره اضافه کرد : در طراحی این پروژه عظیم از طراحان، مهندسان و متخصصان ایرانی استفاده شده است.

وی تصریح کرد: ما در این پروژه تلاش می کنیم با اتخاذ تمهیدات لازم و اجرای پروژه های مدرن سیاحتی، تفریحی، خدماتی و اقامتی آنهم با زیر بنایی بیش از یک میلیون و 110 هزار مترمربع با 8 کاربری به تمام نیازهای زائران و گردشگران داخلی و خارجی پاسخ دهیم.

گفتنی است در پروژه در حال احداث مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده شاندیز برای بیش از شش هزار نفرآنهم در شرایط تحریم شغل ایجاد شده که این افراد سرپرستی حدود 25 هزار نفر را برعهده دارند.