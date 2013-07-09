به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نعمت الله فخری صبح سه شنبه در بین پاسداران و سربازان سپاه ناحیه پیشوا افزود: همان طور که مساجد را در آستانه ماه مبارک رمضان غبارروبی و عطرافشانی می کنیم، باید وجود خود را نیز از کینه، بدی، زشتی و پلیدیها پاک کنیم و به سراغ ماه مهمانی خدا برویم.

وی تصریح کرد: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت و ماه مهمانی خداست، در این ماه انسانها می‌ توانند با تخلیه خود و با قلبی پاک و روانی روشن به میهمانی سفره الهی بروند، باید خود را تخلیه کرده و خودسازی کنیم تا حلول نور خدا در وجود انسان نمایان شود.

ماه رمضان فرصتی برای تزکیه اخلاق

حجت الاسلام فخری ادامه داد: این ماه فرصتی برای تزکیه اخلاق و تصفیه نفس و مجالی برای وسعت دادن ارتباط با خداوند است و کثرت استغفار و طلب آمرزش برای پاک کردن آثار گناهان از وجودمان، از اعمالی است که در ماه رمضان بسیار به آن توصیه شده است .

وی بیان داشت: در ماه مبارک رمضان یکی از کارهای که از آن باید مراقبت کنیم، زبان است باید از آن به خوبی مراقبت انجام شود تا در این ماه تهمت، غیبت، بد گویی و... صورت نگیرد، ماه رمضان ماه مراقبت، تخلیه، تهویه و تجلی است، پس باید از ماه رمضان بهترین استفاده را ببریم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اضافه کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر از دیگر اقداماتی است که در ماه درمضان باید به آن توجه ویژه‌ای داشت و تذکر لسانی باید در این ماه انجام بگیرد.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن، استجابت، دعا، بندگی و خودسازی است، عنوان داشت: ماه رمضان یکی از برترین ماه‌ های خداوند است که همه باید در حد توان خود از این سفره گسترده الهی استفاده کنیم.

حجت الاسلام فخری اظهار داشت: هرکس با خدا باشد، خدا با اوست و خداوند با هرکس باشد او پیروز خواهد بود.