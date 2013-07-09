به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی شامگاه دوشنبه در نشست هم انديشي استان هاي گلستان، خراسان رضوي و خراسان شمالي در گرگان، پيشنهاد اجرايي كردن بحث تيپ بندي اتوبوس ها با همكاري سه استان خراسان رضوي، شمالي و گلستان را به عنوان پايلوت در كشور مطرح کرد.

وی افزود: با هدف بهبود وضعيت خدمات به مردم و همچنين در سايه تعامل و همدلي و استمرار جلسات مي توانيم اقدام عملي بكنيم و تشكيل جلسات منتج به نتيجه شود.

وی اظهار داشت: آمار جابجايي مسافر در مسير استان هاي شمالي به مشهد مقدس بسيار بالا بوده و در ايام خاص با افزايش سفرها روبرو هستيم و براي تسهيل در امر جابجايي مسافران برون شهري و ارتقاء سطح خدمات به بهره برداران بخش لازم است تدابيري انديشيده شود و تمامي تشكل هاي صنفي و شاغلين بخش حمل و نقل فعال در استان هاي مبدأ و مقصد تعامل و همدلي موثر داشته و بر عملكرد زير مجموعه نظارت كافي داشته باشند تا امكان ارائه خدمات مطلوب به مسافران را فراهم کنند. میقانی گفت: براي حركت در اين مسير و رسيدن به اهداف عالي تعامل دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي از ضروريات است. نارضایتی از وضع موجود حمل و نقل مسافر شهركي مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان خراسان رضوي گفت: صنعت بزرگ حمل و نقل در مباحث سياسي، اقتصادي و بين المللي تأثیر گذار بوده و ارتباط حلقه توليد و مصرف بوده و جابجايي فعاليت هاي گوناگون در حوزه اختيارات اين صنعت است. وي افزود: بحث حمل و نقل مسافر از اهميت بالايي برخوردار بوده و تمام تلاش ما در جهت ارتقاء سطح خدمات بوده و بهره گيري از توان، امكانات و استعداد بخش خصوصي و شركتهاي حمل و نقل در مسير اين رشد بسيار حائز اهميت است و احترام به خواسته هاي مشتري مورد توجه ما بوده و ما بر اساس سليقه مشتري خدمات را ادائه داده و هيچوقت از وضع موجود راضي نيستيم . کم توجهی به نیاز مسافران جاده ای در ادامه سبحاني مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان خراسان شمالي ابراز داشت: كم توجهي به نياز مسافران جاده اي با توجه به اينكه 90 درصد از كل حمل و نقل كشور از طريق جاده انجام مي شود، منجر با كاهش تقاضا از بخش شده و گرايش به ساير شقوق حمل و نقل نظير ريلي و هوايي را در پي دارد. وی افزود: بر اي جلوگيري از اين اتفاق اتخاذ تدابير ويژه و همدلي بخش خصوصي و دستگاههاي نظارتي ضروري است. در پايان تشكل هاي صنفي بخش حمل و نقل مسافر سه استان خراسان رضوي، شمالي و گلستان مسائل و نقطه نظرات و درخواست هاي متقابل خود را در خصوص نحوه سرويس دهي، كمك متقابل و ..... تبيين و تشريح كرده و تصميمات را نظير فروش بليت در خارج از پايانه، رعايت مقررات صدور صورت وضعيت هاي دربستي، اجراي كنترل هاي دروازه اي در استان ها، ممانعت از تأخير حركت اتوبوس ها در پاي سكو ، تعيين مكانيسم براي جذب مسافر، تقويت سرويس هاي vip ، فروش بليت سالم، رعايت تيپ بندي اتوبوس ها و .... جهت تسهيل در امر جابجايي مسافران اتخاذ کردند.

این نشست با محوريت برنامه ريزي و هماهنگي جهت ارتقاء سطح خدمات و سطح ايمني تردد مسافران برگزار شد.