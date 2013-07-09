به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هیات جودو و کوراش خراسان رضوی از دعوت 11 جودوکار استان به اردوی تیم ملی در هر دو بخش آقایان و بانوان خبر داد.

هوشنگ ولی پور گفت: اردوی آمادگی تیم ملی جودو نوجوانان دختر استان از روز 22 تیرماه در سالن جودو مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران آغاز خواهد شد.

وی افزود: زهرا آبرومند، فاطمه شبانی، خدیجه شجاعی و محدثه حسینی جودوکاران نوجوان خراسان رضوی به این اردو که تا 30 تیرماه به طول می انجامد، دعوت شدند.

سرپرست هیات جودو و کوراش خراسان رضوی به برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان در مردادماه اشاره کرد و افزود: 7 جودوکار جوان و بزرگسال خراسان رضوی از سوی فدراسیون به این اردو که روزهای 9 تا 17 مرداد ماه در سان شهید کبکانیان برگزار می شود، دعوت شدند.

طرح استعدادیابی به منظور توسعه اسکواش در خراسان رضوی اجرا شد

رییس هیات اسکواش خراسان رضوی از اجرای طرح استعدادیابی برای توسعه هر چه بیشتر این رشته ورزشی در استان خبر داد.

غلامحسن اصغری اظهار داشت: پیش از آغاز تعطیلات تابستان با اجرای طرح استعدادیابی از مدارس و داوطلبان ثبت نام شده در هیات اسکواش استعدادهای بسیار خوبی در این رشته ورزشی در سنین نونهالان و نوجوانان کشف شد.

وی افزود: با توجه به توان بالقوه ای که در استعدادهای رشته ورزشی اسکواش در استان مشاهده کرده ایم، قرار شد از بین این افراد نفرات برتر انتخاب شده و با مسوولیت هیات اسکواش استان یک دوره کلاس آموزشی با حضور یک مربی مجرب برای آنان تشکیل شود.

ریییس هیات اسکواش خراسان رضوی در ادامه اظهار داشت: روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری (20 و 21 تیرماه) یک دوره رقابت بین افرادی که در طرح استعدادیابی شناسایی شده و با یکدیگر تمرین کرده اند، برگزار می شود و نفرات برتر در دوره آموزشی هیات شرکت خواهند کرد

آغاز رقابت های فوتسال جام رمضان در جغتای

به گزارش سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان جغتای گفت: مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 32 تیم در جغتای برگزار می شود.

علی یزدی گفت: رقابت های فوتسال جام رمضان جغتای از ساعت 14 امروز 17 تیرماه در سالن ورزشی شهید چمران شهرستان آغاز می شود.

وی افزود: 25 تیم از روستاها و 7 تیم از شهر جغتای در رقابت های فوتسال جام رمضان امسال حضور خواهند داشت.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان جغتای خاطر نشان کرد: برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات فوتسال و والیبال جام رمضان در بخش هلالی نیز انجام شده است.

وی گفت: این رقابت ها با آغاز ماه مبارک رمضان هر شب در سالن ورزشی مرحوم پهلوان ججو بخش هلالی برگزار خواهد شد.

یک دوره کلاس داوری و مربیگری آلیش در خراسان رضوی برگزار می شود

رییس کمیته آلیش خراسان رضوی از برگزاری یک دوره کلاس مربیگری و داوری درجه 3 کشتی با کمربند آلیش در استان خبر داد.

سعید باقرنیا اظهار داشت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با مسوولان فدراسیون انجمن های ورزشی مقرر شده است در مرداد ماه امسال یک دوره کلاس مربیگری و داوری درجه 3 در مشهد برگزار کنیم.

وی افزود: با توجه به نزدیکی فنی کشتی با کمربند آلیش به رشته هایی مثل کشتی آزاد، کشتی باچوخه و برخی ورزش های رزمی، تمامی علاقه مندان و ورزشکاران این رشته ها نیز می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

باقرنیا ادامه داد: متقاضیان برای ثبت نام در این کلاس ها که از 19 تا 22 مردادماه در مشهد برگزار می شود، می توانند به محل هیات انجمن های ورزشی خراسان رضوی در سالن شهید بهشتی مشهد مراجعه کنند.

9 کشتی گیر خراسانی در جام استان های برتر بر روی تشک می روند

رییس هیات کشتی خراسان رضوی از حضور 9 کشتی گیر آزاد کار این استان در رقابت های جام استان های برتر خبر داد.

علی بامشکی اظهار داشت: مسابقات کشتی آزاد جوانان جام استان های برتر در روزهای 17 و 18 تیرماه در شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد که تیم خراسان رضوی با حضور 9 کشتی گیر در این رقابت ها حضور خواهد یافت.

وی افزود: کشتی گیران خراسانی در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

رییس هیات کشتی خراسان رضوی ادامه داد: در این رقابت ها که برای معرفی استان های برتر کشور در کشتی آزاد رده سنی جوانان برگزار می شود، علاوه بر خراسان رضوی تیم های لرستان، مازندران، کرمانشاه، بروجرد، تهران، توابع تهران، گیلان و آذربایجان شرقی نیز حضور دارند.

جوان مشهدی 140 طبقه برج میلاد را به صورت جفت پا بالا می رود

رکورددار خراسانی دوی برعکس جهان قصد دارد امروز 1826 پله برج میلاد را به صورت جفت پا بالا برود.

روحبخشیان که سال گذشته توانست نام خود را به عنوان رکوردار دوی بر عکس در کتاب گینس ثبت کند، گفت: امیدوارم با موفقیت در این حرکت جدید قدرت جوانان ایران را به همه دنیا نشان دهم.

وی افزود: پس از 2 سال برنامه ریزی، انجام تمرینات سخت و صرف هزینه های شخصی بسیار از ساعت 18 امروز 17 تیرماه 140 طبقه برج میلاد را به صورت جفت پا بالا خواهم رفت.

روحبخشیان با اشاره به شعار «صلح و دوستی پایدار برای تمام انسانها» افزود: با هدف رساندن پیام صلح و دوستی کشورم به تمامی مردم دنیا و با حرکت ورزشی جدید قصد دارم 1826 پله برج میلاد را در زمانی کمتر از 40 دقیقه بالا بروم.