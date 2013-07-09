به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوروزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کلاسها به منظور پر کردن اوقات فراغت و استفاده بهینه دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت از تعطیلات تابستانی برگزار شده است.

وی افزود: شرکت کنندگان در ۱۲ رشته قرآن، احکام، رایانه، خیاطی، حصیربافی، نقاشی و طراحی، گلیم بافی، سرود، زبان انگلیسی، ورزش - کتابخوانی و پِزوهش و معرق روی چرم در کانونهای دائم و موقت این نهاد در نقاط شهری و روستائی شهرستان دهلران به مدت ۴۵ روز زیر نظر مربیان مجرب آموزش می بیننند.

نوروزی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ نفر از دانشجویان و دانش آموزان به اردوهای زیارتی، سیاحتی درون و برون استانی اعزام شده اند.

وی بیان داشت: تاکنون برای۴۴ نفر از مددجویان شرکت کننده در کلاسهای فنی وحرفه ای کانون دائم مدرک رسمی فنی وحرفه ای صادر و ۱۸نفر آنان مشغول به کار شده اند.

وی افزود: با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان در بخش مرکزی یک کانون قرآنی و در بخش زرین آباد ۲کانون قرآنی فعال می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) دهلران تصریح کرد: برای اجرای این طرح اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات این نهاد هزینه می شود.

نوروزی اظهار داشت: سال گذشته اعتباری بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ارائه خدمات تحصیلی، فرهنگی و آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان زیر پوشش این نهاد در بخشهای مرکزی دهلران و موسیان هزینه شد.

وی گفت: در حال حاضر تعداد۳۸۰ نفر از دانشجویان و۷۰۰ دانش آموزان زیر پوشش این نهاد از مزایا و خدمات فرهنگی و آموزشی بهره مند می شوند.