به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره پذیرش دانش‌آموز در رشته بهیاری در شهرستان نهاوند برگزار شد.

مسئول هنرستان بهیاری با بیان اینکه امسال علاوه بر استان همدان از استان‌های همجوار مانند کرمانشاه و کردستان نيز در این آزمون شرکت داشتند، گفت: در بیستمین دوره پذیرش دانش‌آموز در رشته بهیاری102 نفر شرکت‌کننده از شهرستان نهاوند و شهرهای مختلف استان همدان، استان کرمانشاه و کردستان به رقابت پرداختند.

آرزو اکبری‌کیا افزود: از این تعداد پس از انجام مراحل آزمون کتبی و شفاهی تعداد 25 نفر از دانش‌آموزان که بیشترین امتیاز را کسب كنند براي گذراندن دوره بهیاری در دبیرستان بهیاری 22 بهمن شهرستان پذیرفته می‌شوند.

برگزاری کارگاه دو روزه مراقبت‌های ادغام یافته سالمندان در نهاوند

کارگاه بازآموزی دو روزه مراقبت‌های ادغام‌یافته سالمندان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان نهاوند برگزار شد.

کارشناس مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت اين شهرستان هدف از برگزاری کارگاه مراقبت‌های ادغام یافته سالمندان را آشنایی حاضرین با شیوه‌های جدید مراقبت از سالمندان دانست و گفت: فشارخون سالمندان و دیابت از‌ جمله مواردی است که توسط آموزش‌دهندگان در این کلاس آموزشی به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

کبری شهبازی اظهار داشت: تعدادی از پزشکان و کارشناسان بهداشت خانواده در گذشته اين دوره را طی كرده‌اند و براي برگزاری کلاس‌ها از کارشناسان مرکز استفاده مي‌شود.