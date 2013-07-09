دکتر محمود بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه صنعتی شریف برای ارتقا امنیت مسیر تردد خوابگاههای دانشگاه با نیروی انتظامی تعامل و همکاری دارد و تمام سعی خود را برای ارتقا امنیت مسیر خوابگاهها به کار گرفته است.

وی ادامه داد: مسیر خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف در طرشت ساختار قدیمی دارد و پناهگاه مختلفی برای اراذل اوباش است و هرگونه تمهیداتی هم به کار گرفته شود، باز شاهد مسئله ای هستیم ولی دانشگاه این موضوع را رها نکرده و با همکاری نیروی انتظامی در جهت ارتقا امنیت مسیر خوابگاه های مذکور می کوشد.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف از جمله اقدامات صورت گرفته به اختصاص اتوبوس برای رفت آمد دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر اشاره کرد و گفت: در مسیر خوابگاه برای دانشجویان دختر همیشه وسیله نقلیه وجود دارد .

وی ادامه داد: برای دانشجویان پسر هم برخی مسیرها وسیله ایاب و ذهاب موجود است با اختصاص بودجه مسیرهای دیگر هم به وسیله ایاب و ذهاب مجهز خواهد شد.

معاون دانشجویی دانشگاه تصریح کرد: در کنار این فعالیت ها هشدارهای لازم به دانشجویان درخصوص اینکه چه ساعاتی تردد کنند ارایه شده است.

وی افزود: علاوه بر نیروی انتظامی در سال جدید با شورایاری محله هم برای ارتقاء امنیت مسیر تردد خوابگاه های دانشگاه تعامل شده و هشدارهای لازم به اهالی محل ارایه شده و بنابراین با افزایش این تعاملات امیدواریم در سال تحصیلی جدید شاهد اتفاقاتی در مسیر خوابگاه و دانشگاه نباشیم.