شفیع شعله کار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به بهانه 18 تیرماه روز ادبیات کودک و نوجوان، دور جدید سلسله جلسات حلقه اتفاق شاعران و نویسندگان نو قلم استان البرز این هفته در حالی برگزار می شود که "مریم هاشم پور" شاعر بلند آوازه ادبیات کودکان و منتخب جایزه پروین اعتصامی، میهمان ویژه شاعران و نویسندگان نو قلم استان البرز خواهد بود.

شعله کار در ادامه افزود: مریم هاشم پور از شاعران جوان حوزه کودک و نوجوان است که آثار زیادی در این حوزه به چاپ رسانده است. این شاعر جوان البرزی به بهانه روز ادبیات کودک و نوجوان در جمع شاعران و نویسندگان نو قلم استان البرز در حلقه اتفاق حضور خواهد داشت و از تلاشهای این شاعر برگزیده البرزی در ارتقای شعر کودکان و نوجوانان تقدیر به عمل خواهد آمد.

شعله کار در ادامه افزود: دور جدید جلسات حلقه اتفاق شاعران و نویسندگان نو قلم استان البرز به صورت هفتگی روزهای چهارشنبه از ساعت 16 و با حضور استاد "مریم آریان" از آموزگاران شعر جوان استان البرز در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز برگزار می شود.

مسئول اطلاع رسانی حوزه هنری استان البرز در پایان افزود: دومین جلسه از سلسله جلسات هفتگی خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز نیز، ویژه اعضای خانه عکاسان حوزه هنری روز سه شنبه هجدهم تیرماه از ساعت 16 در نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز واقع در میدان نبوت خیابان میلاد4 پلاک82 و با حضور اعضای این خانه و علاقه مندان هنر عکاسی برگزار می شود.

به گفته شعله کار این جلسات به صورت هفتگی و با حضور استاد "کاوه فرزانه"از اساتید پیشکسوت هنر عکاسی در استان برگزار شده و در خصوص آخرین راهکارهای ارتقای فن عکاسی بحث وتبادل نظر می شود.