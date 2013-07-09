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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

1200 نفر در پایگاه های آموزش و پرورش شیروان چرداول فعالیت دارند

1200 نفر در پایگاه های آموزش و پرورش شیروان چرداول فعالیت دارند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان شیروان چرداول گفت: یک هزار و 200 نفر در پایگاه های آموزش و پرورش شیروان چرداول فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علامرضا درویشی صبح سه شنبه در جلسه اوقات فراغت شهرستان در آموزش و پرورش اظهار داشت: یک هزار و 200 نفر در پایگاه های آموزش و پرورش شیروان چرداول فعالیت دارند.

وی افزود: تعداد 10 پایگاه شامل 30 کلاس برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در شیروان چرداول در نظر گرفته شده است.

این مسئول در ادامه تصریح کرد: در این کلاس ها آموزش های لازم در زمینه خط، نقاشی، زبان انگلیسی، رایانه، قرآن و ورزش های تخصصی به دانش آموزان داده می شود.

وی ادامه داد: این کلاس ها به مدت دو ماه برگزار می شود و 30 مربی آموزش های لازم را به دانش آموزان ارائه می دهند.

کد مطلب 2093202

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