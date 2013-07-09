به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی صبح دوشنبه و در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای در جمع خبرنگاران در مورد شکایت دولت از دو نماینده مجلس گفت: این پرونده جدیداً به دادسرا ارجاع شده و باید به آن زمان بدهید تا بررسی کنیم.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی هم گفت: پرونده مورد نظر نقایصی داشت که برطرف شده و به زودی بازپرس پرونده بررسی را آغاز می کند.

دادستان تهران در مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور در مورد تالارهای کیش هم گفت: این پرونده در دادسرای کارکان دولت مطرح است و کارهای خوبی انجام شده که در حال بررسی است.

جعفری دولت آبادی در مورد اظهارات اخیر استاندار تهران مبنی بر تحویل 1500 قاچاقچی مواد مخدر به قوه قضائیه گفت: آماری که ایشان داده اند اگر تحویل ما شده باشد خوشحال می شویم ولی این آمار صحیح نیست و ما طبق روال تمامی پرونده های مواد مخدر را رسیدگی می کنیم. اینکه می گویید اعدام در تهران تعطیل شده است صحیح نیست چون کارهای قضائی تعطیل بردار نیست.

وی در مورد پرونده بمب گذاری در مهدیه تهران هم گفت: مساله خاصی نبود و نتوانستیم در این خصوص اطلاعات جدیدی به دست بیاوریم.

دادستان تهران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد پرونده ستار بهشتی هم گفت: بازرس پرونده تحقیقات را به پایان رسانده و در حال گرفتن آخرین دفاعیات از متهمان است و به زودی اظهار نظر نهایی بازپرس اعلام می شود.

وی در مورد پرونده گودبرداری غیراصولی در تهران که موجب مرگ بسیاری از شهروندان شد هم گفت: مرجع رسیدگی جابجا شده است ولی موجب تخفیف جرم نمی شود، مالکین زمین، شهرداری و مهندسان ناظر هم در حال بازجویی و پاسخگویی هستند.

دولت آبادی در مورد پرونده فاضل لاریجانی گفت: آخرین متهم و یا همان پنجمین متهم دیروز در دادسرا حاضر شد و کار بازپرسی آن به اتمام رسیده است. در این پرونده تحقیقات خوبی انجام شده است.

دادستان تهران در مورد پرونده کلاهبرداری شرکت صدرا گفت: این پرونده 600 شاکی دارد که تا سه هزار نفر هم افزایش خواهد یافت. در این پرونده افراد خودروی فرسوده خود را تحویل داده اند تا وام بگیرند که در مجموع پول کلانی سپرده گذاری شده است. اما متهم اصلی فرار کرده و پلیس باید هرچه سریعتر او را دستگیر کند.

وی در مورد پرونده سرقت مجسمه های تهران هم گفت: بروید از پلیس سوال کنید که چرا پرونده را تحویل نمی دهد. در مورد پرونده شکایت دولت از قالیباف و مطهری هم باید بگویم پرونده مفتوح است.

جعفری دولت آبادی از بازداشت متهم پرونده سلطان پتروشیمی و ادامه تحقیقات و همچنین روند رو به پیشرفت تحقیقات پرونده بزرگ ارزی خبر داد.

وی همچنین در مورد پرونده ترور دانشمندان هسته ای هم گفت: در این پرونده 20 کیفرخواست صادر شده و 18 متهم با حضور وکیل محاکمه شده اند، منتظریم تا دادگاه احکام را صادر کند. حدود یکسال و نیم است که بر روی این پرونده تحقیقات کاملی انجام شده است.

دادستان تهران همچنین در مورد پرونده فائزه هاشمی در زندان اوین گفت: این پرونده مردادماه رسیدگی می شود.

وی در مورد پرونده دستگیری خبرنگاران بی بی سی در تهران هم گفت: این پرونده همچنان مفتوح است. البته در انتخابات سال جاری کمترین حادثه و کمترین تخلف را داشته ایم و کسی دستگیر نشده است.