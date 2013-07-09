به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه دوشنبه در دیدار با جوانان نخبه استان اظهار داشت: هم اکنون شاهد شکوفایی استعدادهای نخبگان ایرانی و پیشی گرفتن در عرصه های علمی در جهان هستیم که همه این ها در سایه نبوغ جوانان ایرانی به دست آمده است.

وی ادامه داد: مسئولان نیز در این میان وظیفه دارند زمینه های حمایت از این جوانان را فراهم کرده و از هیچ تلاشی برای رشد و شکوفایی آن ها دریغ نکنند.

بیگی با بیان این که وجود جوانان در هر عرصه‌ای مایه افتخار است، اظهار داشت: ایران اسلامی به برکت دلاوری‌ها و افتخارآفرینی‌های جوانان خود، مسیر تعالی و سعادت را بیش از پیش با سربلندی طی خواهد کرد.

وی افزود: باید زمینه های فکری مناسب را در بین جوانان ایجاد کرده و هدف مناسبی را برایشان تعریف کنیم،همانطور که درخشش جوانان ما در جنگ به خاطر همین ملموس بودن و مقدس بودن هدف بود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: دنیا به برکت ایمان و ابتکار جوانان ما در مقابل این واقعیت، سر تعظیم فرود آورد و انفعال دشمن را وقتی دیدیم که جوانانی چون شهید احمدی روشن، آماج خشم و کینه نظام سلطه قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در جایگاه مناسبی در عرصه های علمی قرار گرفته ایم، گفت: در میدان علم و دانش هم مانند عرصه جنگ، کارهای بزرگی را به سرانجام رسانده و مایه افتخار شده‌اند که عضویت ایران در باشگاه هسته‌ای جهان یکی از این موارد است.

بیگی ادامه داد: هرچند در این میان جوانان باید اهل بیت را برای خود الگویی قرار دهند زیرا افتخار ما در جمهوری اسلامی ایران است که عزیزترین مناسبت‌های خود را به خاندان عصمت و طهارت متصل می‌کنیم و روز جوان هم به نام حضرت علی اکبر(ع) به عنوان اسوه و الگوی جوانان نامگذاری شده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم از جوانان نخبه استان که در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) به عنوان نمونه و برگزیده انتخاب شده‌اند تجلیل و قدردانی شد.