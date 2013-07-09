حسین یزدانمهر در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: این طرح ها شامل احداث سه هتل، تغییر کاربری چهار خانه تاریخی به اقامتگاه سنتی و راه اندازی یک مجتمع رفاهی - تفریحی در شهرستان کاشان است که پس از بررسی های اولیه و طرح در کمیسیون فنی مربوطه موفق به اخذ موافقت اصولی از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان شدند.

وی با اشاره به حضور جمعیت بالای گردشگران داخلی و خارجی در شهرستان گفت: جذب سرمایه گذارا جهت احداث تاسیسات و زیر ساخت های گردشگری یکی از اهداف این اداره است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کاشان با اشاره به وجود خانه های تاریخی متعدد در بافت سنتی و محورهای شاخص گردشگری کاشان یاد آور شد: خانه های تاریخ متعددی در کاشان وجود دارد که آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

یزدانمهر گفت: واگذاری خانه ها ی تاریخی به بخش خصوصی با هدف مرمت و نگهداری ،تغییر کاربری و افزایش زیرساخت های گردشگری و نیز حفظ بافت تاریخی کاشان صورت می گیرد.