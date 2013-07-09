به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسپور صبح سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل سال 92، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از طرح های دانش بنیان گفت: در راستای تحقق فرمایش معظم له، سال گذشته تمامی دستگاه های اجرایی دست اندرکار در سطح استان تلاش خود را در زمینه جذب و ارایه طرح های دانش بنیان مبذول داشتند.

مقام نخست ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و مخترعان

وي ادامه داد: خراسان رضوی با ارایه 80 طرح با هدف رفع نیازهای فن آورانه کشور، شناسایی فن آوران، کارآفرینی، ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران و مخترعان و هدایت سرمایه ها در جهت تبدیل علم به ثروت، مقام نخست را کسب کرد.

وی اصلی ترین مولفه در تحقق اقتصاد مقاومتی را حمایت ویژه از طرح های دانش بنیان دانست و بيان كرد: در راستای حمایت از فن آوری و کسب کار داخلی، زمینه سرمایه گذاری و حمایت از ایده پردازی داخلی فراهم شود.

ثبت 253 طرح در سامانه

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی با اشاره به این که سال گذشته در مرحله نخست، استان موفق به ثبت 253 طرح در سامانه شد، افزود: در مرحله بعد طرح ها براساس معیارهایی از جمله تقاضای بازار، سهم اشتغال نیروی متخصص، درصد اجرایی شدن و نسبت سرمایه ثابت به سرمایه در گردش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

عباسپور کمیته های نمایشگاه ملی علم تا عمل را معرفی و بيان کرد: کمیته های اجرایی، تبلیغات، برگزاری نمایشگاه و داوران مسئولیت برگزاری اين نمایشگاه را برعهده دارند.

برگزاری نمایشگاه علم تا عمل در مشهد

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی در رابطه با برگزاری نمایشگاه علم تا عمل در سال جاری گفت: طبق برنامه زمانبندی مرکز، تاکنون ثبت نام متقاضیان در سامانه انجام شده و ارزیابی طرح ها در دبیرخانه دستگاه های اجرایی استانی در حال انجام است.

عباسپور ادامه داد: شاخص ارزیابی طرح ها، داشتن چشم انداز روشن در امر صادرات، مسیر مشخص فن آورانه در جهت رفع نیازهای کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم و اهداف کلان انتخاب طرح ها تعمیق مطالعات علمی، توجه به نیاز بازار، ضرورت های ملی و نسبت سرمایه ثابت به کل سرمایه مورد نیاز است.