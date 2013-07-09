به گزارش خبرنگار مهر، محمد الله داد دوشنبه شب در نشست خبری اين شركت از راه اندازي مركز تماس(contact center) اين شركت خبر داد و گفت: در گذشته چهار خط تلفن مردمي براي فوريت هاي برق وجود داشت كه اين امر با توجه به نياز امروزه،‌در حال حاضر به 30خط افزايش يافته است.

وي به قابليت هاي اين مركز اشاره كرد و افزود: سامانه مركز تماس داراي قابليت هاي متعددي از جمله تشكيل صف انتظار براي تماس گيرندگان،‌رعايت عدالت در نوبت دهي، امكان انتقال تماس به مسئولين و اعلام مدت زمان انتظار را دارا است.

الله داد در ادامه به تجهيز 22 خودروي رفع خرابي برق به ردياب ماهواره اي اشاره كرد و گفت: اين شركت در 19 مركز پاسخگويي به 510 هزار مشترك خدمات فوريت هاي برق را ارائه مي دهد كه از طريق150برقكار،‌ تكنيسين و مهندس و 70 اپراتور به صورت شبانه روزي صورت مي گيرد.

وي هم چنين از ارتباط با مركز عمليات و 19 شهر از طريق فيبر نوري خبر داد و گفت: كرمان تنها شهري است كه تقاضاي انشعاب از طريق شماره 121 دريافت و پيگيري مي کند.

