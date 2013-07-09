به گزارش خبرگزاری مهر، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي گفت: طرح استفاده مجدد از پساب تصفيه شده در شهرک صنعتی چناران اجرا می شود.

علي سليماني در بازدید از تصفیه خانه شهرک صنعتی چناران با اشاره به مصوبه هیات دولت برای درنظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل برای تکمیل و ایجاد سیستم های استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی تا پایان برنامه پنجم توسعه افزود: با اختصاص این اعتبارات از پسابهای فاضلاب صنعتی استفاده بهینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی ها تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 25 هزار لیتر بر ثانیه کسری آب مورد نیاز در شهرکها و نواحی صنعتی از طریق استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه ها تامین خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون میزان استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در شهرك صنعتي چناران حدود 12 لیتر بر ثانیه است كه در آينده و با اجراي مدولهاي توسعه تصفيه خانه تا 72 ليتر در ثانيه افزايش خواهد يافت.

سليماني با اشاره به قرار گرفتن کشور در اقلیم خشک و لزوم مصرف بهینه آب اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات موجود حدود یک بیست و پنجم مشکل کسری آب در شهرها و نواحی صنعتی از طریق استفاده مجدد پساب های صنعتی تامین شود.

وی تاکید کرد: از پساب موجود علاوه بر آبیاری فضای سبز و تزریق آب در سفره های زیر زمینی، استفاده های صنعتی نیز می شود.

وي بیان کرد: باتوجه به شرایط اقلیمی خراسان رضوي و کاهش سطح آب، تحول مناسبی نیز در زمینه کاهش برداشت از منابع آب بوجود می آید.

طرح های مهر ماندگار خراسان رضوي بيش از 70 درصد پيشرفت داشته اند

رئيس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت: تحقق طرح‌های "مهر ماندگار" حوزه صنعت و معدن در استفاده و بهره‌مندی مردم تأثیرگذار و بر رشد و توسعه صنعت استان می‌افزاید.

ناصرفخرموحدي مزاياي طرح های مهر ماندگاررا رونق صنعتي استان، ايجاد اشتغال پايدار و افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي بر شمرد و افزود: در جهت حمايت از طرحها و پروژه هاي ويژه و بزرگ كشور و تسريع در اجراي اين طرح ها، در سال 91، 13 طرح بزرگ و تاثيرگذار استان تحت عنوان طرح هاي مهرماندگار و با ديدگاه توسعه متوازن در زمينه صنايع معدني، فلزي، غذايي، سلولزي و پايانه صادرات و واردات مصوب شده كه تا كنون در دست پيگيري هستند.

وي ميانگين پيشرفت فيزيكي طرحهاي استاني مهرماندگار استان را بيش از 60درصد دانست و افزود: با گذشت بيش از يكسال از تاريخ مذكور، 2 طرح مورد بهره برداري قرار گرفته و مجددا يك مورد آن موافقت با توسعه دريافت ودر حال اجراست.

وي با بيان اينكه يك طرح ديگر در شرف راه اندازي است تصريح كرد: ميانگين پيشرفت فيزيكي طرحهاي مهر ماندگار حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در حال حاضر به 72 درصد رسيده است.