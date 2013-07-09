افزايش 3 درصدي مصرف برق در شمال استان كرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی افتخاری دوشنبه شب در نشست خبری گفت: شاهد افزايش سه درصدي مصرف برق در سه ماه نخست سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل در شمال استان كرمان هستيم.

وي هم چنين اظهار داشت: بر اساس طرحي كه براي صنايع همكار در نظر گرفته شده است، شركت هاي صنعتي با شركت در طرح صنايع همكار در تابستان كه پيك مصرف برق است اقدام به كاهش مصرف برق در يك برنامه زمانبندي معين مي كنند كه طي سال گذشته سه ميليارد ريال به صنايع همكار در حوزه اين شركت تقديم شده است.

افتخاري تصريح كرد: براي كشاورزان همكار كه طي دوره شش، ‌هفت روز الكترو موتور مصرفي را قطع نمايند، 700 ميليون ريال پاداش در نظرگرفته شده است.

وي تاکید كرد: در زمان اوج مصرف بار تا سقف 300 ريال و در زمان كم باري تا سقف 150 ريال شامل تخفيف مي شود.

این مسئول با اشاره به اجراي طرح هاي مطالعاتي و عملياتي براي نصب پانل هاي خورشيدي، گفت: به دنبال تركيب و استفاده از انرژي بادي و خورشيدي هستيم.