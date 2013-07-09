به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه نرخ رشد جمعیت گلستان هفت دهم درصد بیش از نرخ کشوری است و این وضعیت برای استان نه خوشحال کننده و نه ناراحت کننده است اما ترس از رزق و روزی، راحت طلبی، نگرانی از آینده شغلی فرزندان از جمله عواملی است که برخی زوجهای جوان را برای بچه دار شدن دچار تردید می کند.

این وضعیت درحالیست که اگر نرخ رشد جمعیت در کشور و گلستان بر همین روال ادامه یابد، گلستان در 2050 جزو پیرترین استانهای کشور به شمار می روند.

مدیرکل ثبت احوال گلستان در این زمینه می گوید: نرخ رشد جمعيت در استان 2.3 درصد است در حاليكه اين رقم در سطح كشور بالغ بر 1.6 درصد است و در برخي شهر هاي استان رشد جمعيت به زير یک درصد رسيده است اما در متوسط كشوري رشد خوبي داريم.

سیف الله ابوترابي اظهار داشت: از وضعيت فعلي جمعيتي نه بايد خوشحال و نه ناراحت باشيم و در بين 26 كشور منطقه از نظر نرخ باروري رتبه 25 را داريم.

وي با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج قانوني در قبل از انقلاب گفت: قبل از انقلاب سن قانوني ازدواج در دختران از 15 به 18 و در پسران از 18 به 20 سال رسيده بود اما بعد از انقلاب اين سن دوباره به حالت قبلي برگشت، در سال 57 تعداد 28 هزار و 148 مورد بوده كه در سال 65 به عدد 55 هزار و 670 و در سال 80 به رقم 27 هزار و 621 رسيده است.

ابوترابي ادامه داد:در سال 71 رشد مواليد 3.2 درصد بوده كه در حال حاضر اين نرخ به 2.3 رسيده است و با اين روند در سال 2050 ايران رتبه سوم پيرترين كشورهاي دنبا را خواهد داشت.

وي با اشاره به نرخ اميد به زندگي گفت: در استان و در خانوارهاي شهري نرخ اميد به زندگي در مردان 71.5 و در زنان 73.1، در خانوارهاي روستايي در مردان 69.8 و در زنان 68.8 است، در حاليكه اين رقم در متوسط كشوري در خانوارهاي شهري و در مردان 71.7 ، در زنان 74.4 و در خانوار هاي روستايي مردان 69.2 و در زنان 70.3 است.

سهم دو درصدی گلستان از جمعیت کشور

مدير كل ثبت احوال گلستان اذعان داشت: به ازاي هر يك هزار نفر در استان 22.7 ثبت ولادت داريم، سهم جمعيت استان گلستان در كل كشور 2.38 است كه 1.70 در شهر ها و 4.7 در روستاها زندگي مي كنند، در كشور 71.4 درصد جمعيت و در استان 51 درصد جمعيت شهري هستند.

بر اساس آخرین برآوردها تا پایان اردیبهشت جمعیت استان یک میلیون و822 هزار و 557 نفر بوده که 51 درصد ساکن شهر ها و 49 درصد ساکن روستاها هستند و امید زندگی برای مردان شهری استان 71.5 و برای زنان شهری 73.1 که این رقم برای مردان وزنان روستایی به ترتیب 68.8 و 69.8 سال است.

لزوم بازنگریی در سیاستهای جمعیتی

نشر نتایج اولیه تمام بررسی های صورت گرفته در سال های اخیر ، بازنگری در سیاست های جمعیتی کشور را در پی داشته است که تدوین راهبردهای ملی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وتصویب لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده وجمعیت در مجلس شورای اسلامی از نتایج آن بوده است.

همفکری ومشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ومجامع علمی وتخصصی می بایست ما را به سمت اجرای هر چه اثر بخش تر سیاست ها ، راهبردها وقوانین مذکور رهنمون سازد.

رئيس مركز بهداشت استان گلستان در این زمینه می گوید: طبق آمارهاي به دست آمده رشد جمعيت در كل استان برابر با 1.92 درصد است اما این آمار در شهرستانهاي مختلف با توجه به ظرفيت هاي منطقه ای متوازن نيست.

محمد نعيمي افزود: شهرستانهاي كردكوي و بندر گز با 0.67 و 0.97 درصد رشد جمعيتي كمترين رشد و مراوه تپه با 2.44 درصد بيشترين رشد جمعيتي را دارا هستند كه نشان مي دهد رشد جمعيت متوازن با ظرفيت منطقه اي نيست.

تلاش برای افزایش شاخص باروری

وي افزود: در حال حاضر وضعيت باروري استان 2.36 است، در نواحي غرب و مركز اين نرخ پايين تر و در شرق و برخي نقاط مركز اين نرخ بالاتر است. تلاش می کنیم شاخص باروري بالاتر از 2.3 برود و همچنین سطح باروري سالم و دسترسي زوجين به خدمات تنظيم خانواده ارتقا یابد.

نعيمي خاطرنشان كرد: از يك دهه قبل از انقلاب تاكنون و در يك دوره 45 ساله روند جمعيتي در ايران نشان مي دهد كه اتفاقاتي افتاده است كه اگر رصد نكنيم ممكن است دو دهه بعد دچار پديده هاي جمعيتي شویم كه تبعات منفي زيادي دارد.

وي اظهار داشت: امسال براي بالا بردن سلامت باروري از سوي سازمان ملل سلامت باروري جوانان نامگذاري شده است این در حالی است که فرصت باروري را در نسل جوان به دليل بالا رفتن سن ازدواج از دست داده ايم.

نعيمي اذعان داشت: مسئله تاثير گذار ديگر در بالا رفتن سن باروري، طلاق است زیرا آمار طلاق رو به افزايش است و بخش قابل توجهي از آن در پنج سال ابتداي زندگي مشترك روي مي دهد.

نگراین از رشد منفی جمعیت

وي تصريح كرد: در نسل آينده هر زوج بايد دو فرد ديگر را جايگزين كنند و با در نظر گرفتن ناباروري 10 درصد از جمعيت اين رقم در هر خانواده به 2.1 مي رسد و اگر به اين رقم نرسيم دچار رشد منفي جمعيت مي شويم.

بر اساس بررسیهای کارشناسان، از سال 65 تا 85 نرخ رشد جمعيت در استان رو به كاهش بود، در سال 85 اين نرخ 1.3 بود كه در سال 95 با افزايش به 1.9 رسيد و این نشان می دهد که به حد نصاب رشد جمعيتي مناسب نزديك شده ايم.

همچنین رنج جمعيتي در برخي شهرها خوب بود اما در برخي شهر ها كاهش يافته است و در بعد شهري در سال 65 نرخ رشد 5.3 و در آبان 90 اين نرخ 3.6 و در بعد روستايي در سال 65 نرخ رشد 6 و در سال 90 نرخ به 3.8 رسيد، این آمار با توجه به گروه هاي سني حاكي است که جمعيت 0 تا14 سال كاهش يافته است.

تاکید بر مدیریت تولید مثل

معاون سیاسی امنیتی گلستان نیز با تاکید بر مدیریت تولید مثل می گوید: تولد نسل سالم وتربیت صحیح آن در ادبیات دینی تاکید شده است وما باید نسل را مدیریت کنیم تا بتوانیم بشریت را مدیریت کنیم.

علیرضا جمشیدی با بیان اینکه کاهش موالید ، ترس از رزق وروزی وراحت طلبی از جمله چالش های اساسی برای کاهش جمعیت است تصریح کرد:در آموزه های دینی آمده است که خداوند رزق و روزی را تامین می کند و امروزه اگر ما مشکلاتی در حوزه قتل، طلاق، بزهکاری، خودکشی، سرقت و غیره داریم همه در حوزه تعلیم وتربیت است و در حوزه رزق و روزی نیست.

جمشیدی گفت:همچنین امروز راحت طلبی موجب شده است کمتر زنان ومردان جوان به فکر بچه دار شدن وتولید نسل بیشتر باشند ، در حالی که ما می بینیم خانم هایی که در 13 یا 14 سالگی ازدواج می کنند وبیار خوب خانه داری می کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین وظایف و ویژگی ها ذاتی زنان مادر بودن است و این روش و منش دینی و عقلایی است و ما نمی گوییم زنان وارد اجتماع نشوند بلکه حضور زنان ضرورت است اما باید در شغل هایی مانند پرستاری، پزشکی، معلمی و مامایی که متناسب با آنان است حضور داشته باشند.