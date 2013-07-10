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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مخالفت نژادفلاح با انتقال تیم فوتسال تاسیسات دریایی

مخالفت نژادفلاح با انتقال تیم فوتسال تاسیسات دریایی

مدیر کل ورزش و امور جوانان استان تهران گفت: در صورتی که تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران بخواهد به شهر دیگری منتقل شود با آن موافقت نمی‌کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می‌رسد مسئولان تیم فوتسال تاسیسات دریایی عزم خود را برای انتقال این تیم به یک شهر دیگر جزم کرده‌اند. بخصوص اینکه علی صانعی سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود "شاید در فصل پیش‌رو با اسم جدید وارد مسابقات شویم و امکان دارد از تهران هم برویم". موضوعی که باعث شده ابهاماتی درباره واگذاری این تیم شکل بگیرد.

با این حال محمد حسین نژادفلاح مدیر کل ورزش و امور جوانان استان تهران یکی از افرادی است که انتقال تیم‌های تهرانی با موافقت نهایی او صورت خواهد گرفت. نژادفلاح در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: من تاکنون چیزی از واگذاری یا انتقال تیم تاسیسات دریایی به شهر دیگری نشنیده‌ام ولی در مجموع موافق انتقال تیم‌های تهرانی نیستم.

وی تاکید کرد: در یکسال و نیم فعالیتم در سمت مدیریت ورزش و امور جوانان تهران تاکنون حتی یکبار هم با انتقال تیم‌ها موافقت نکرده‌ام. درباره تیم تاسیسات هم موافق چنین موضوعی نیستم.

کد مطلب 2093235

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