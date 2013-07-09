به گزارش خبرگزاری مهر، "تامی رلر" معاون شرکت مایکروسافت و مدیر بازاریابی ویندوز در کنفرانس سالانه مایکروسافت اعلام کرد ویندوز 8.1 به سازندگان سخت افزار در اواخر ماه اگوست تحویل داده خواهد شد و به موقع بر روی رایانه های شخصی و تبلت برای فصل خرید تابستانه در دسترس خواهد بود.

ویندوز 8.1 شامل تغییراتی خواهد بود که به منظور پاسخ دادن به برخی از انتقادات درباره ویندوز هشت طراحی شده است. این نسخه جدید دوباره به دکمه "آغاز" ( Start) باز می گردد و به کاربران امکان می دهد تا دسکتاپ را راه اندازی کرده و امکان انتقال بین سیستم عامل های صفحه لمسی و دسکتاپ را داشته باشند.

ویژگی های جدید شامل جستجوی هوشمند خواهد بود که به کاربران امکان می دهد تا جستجوهای کلی را از فایل های محلی شان، اپلیکشن ها، ذخیره سازی ابری و وب اجرا کنند.

رلر تصریح کرد این ویندوز برای همه کاربران ویندزو هشت کنونی، به روز رسانی رایگان دارد.

این کنفرانس Worldwide Partner که بزرگ ترین رویداد سالانه شرکت مایکروسافت است فرصت مناسبی برای این غول نرم افزاری است تا با گروهی از نمایندگان فروش و فروشندگان سخت افزار ارتباط برقرار کند.

این کنفرانس از روز دوشنبه – دیروز- آغاز شده و تا پنج شنبه ادامه دارد. در این رویداد سالانه حدود 15 هزار نفر شرکت می کنند.



