یداله افروز در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: تلاوت آياتی از قرآن مجيد، قرائت زيارت‌نامه، اجرای گروه هم‌خوانی و تواشيح هلال منير، نورافشانی فضای حرم و نقاره‌زنی خادمان افتخاری از جمله برنامه‌های اين مراسم نورانی است.

وی با بیان اینکه همچنين در مراسم ميلاد باسعادت حضرت محمد هلال (ع)، حجت‌الاسلام سيد حسين مؤمنی به سخنرانی می‌پردازد، ادامه داد: قرائت اشعار در مدح حضرت محمد هلال بن علی (ع) نيز بر عهده مداح اهل بيت عليه السلام حاج عباس حيدرزاده خواهد بود.

افروز گفت: تجليل از نوزادان به نام‌های محمد هلال، هلال، هلاله و امامه از ديگر برنامه‌های جشن ميلاد حضرت محمد هلال بن علی (ع) ذكر شده است.

حضرت محمد هلال (ع) فرزند بلافصل امام علی (ع) در آخر ماه شعبان و شب اول ماه مبارك رمضان سال چهارده ‪ هجری در مدينه منوره متولد شد.

آن حضرت در سال ‪. شصت و یک هجری بعد از واقعه عاشورا به شهر طائف، طوس، قم و شهرستان آران و بيدگل هجرت كردند

هلال بن علی (ع) مدت سه سال در آران بودند و به وعظ و ارشاد دوستان و شيعيان مشغول بودند.

آن حضرت در شب جمعه دهه آخر ماه مبارك رمضان سال ‪ شصت و چهار هجری رحلت كردند