حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سومين دوره معرفت افزايي ضيافت انديشه استادان ويژه اعضا هیئت علمي دانشگاه بوعلي سينا فردا آغاز مي‌شود.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه بوعلی سینا افزود: بر اساس آيين نامه ارتقا اعضاي هيئت علمي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، باید اساتيد در دوره‌هاي معرفت افزايي"ضيافت انديشه"در پنج عنوان معرفتي شامل انديشه سياسي اسلام، اخلاق حرفه اي، معرفت شناسي(علم و دين)، اصول تعليم و تربيت اسلامي و تاريخ علم و تمدن شركت کنند.

وی همچنین ابراز داشت: اين دوره در دهه اول ماه مبارك رمضان(19 تا 28تير) در دانشگاه بوعلی سینا برگزار مي‌شود.

رسمتی گفت: ساعات برگزاري كارگاه اول صبح و ساعت برگزاري كارگاه دوم بعدازظهر است.

وی تاکید کرد: محل برگزاري كارگاه‌ها نيز در محل كلاس‌هاي مستقر در فاز دوم مسجد دانشگاه و دفتر نهاد رهبري اعلام شده است.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه بوعلی سینا افزود: بيش از 200 نفر از اعضا هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا براي شركت در سومين دوره طرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه بوعلي سينا ثبت نام كرده‌اند.

حجت الاسلام رستمی اظهار داشت: مدرس كارگاه اخلاق حرفه اي، حجت الاسلام والمسلمين دكتر حقاني، مدرسان كارگاه اصول تعليم وتربيت حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر رهنمايي و حجت الاسلام والمسلمين دكتر رضانيا، مدرسان كارگاه معرفت شناسي حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر سوزنچي و دكتر كافي و مدرس كارگاه انديشه سياسي اسلام آيت‌الله دكتر محمد زروندي رحماني هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به ورود به ماه مبارک رمضان و لزوم بهره گیری از برکات این ماه، برنامه عمومی جزءخوانی قرآن کریم نیز در مسجد دانشگاه بوعلی سینا برگزار می‌شود.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه بوعلی سینا در پایان افزود: در طرح ضیافت اندیشه در سال گذشته همه دانشگاه ها درگیر بودند اما این طرح امسال ويژه اعضا هیئت علمي دانشگاه بوعلي سينا برگزار می شود.