به گزارش خبرنگار مهر، داوود ندیم صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : این همایش همواره توانسته است سود فراوانی برای شهر تبریز داشته باشد که احداث لاله پارک تبریز را می توان یکی از نتایج همایش های گذشته دانست.

وی ادامه داد: در این همایش نیز 149 تفاهم نامه به ارزش 205 تریلیون ریال توسط سرمایه گذاران داخلی ، یک تفاهمنامه به ارزش دو میلیارد دلار توسط سرمایه گذار خارجی و شش قرارداد با اعتبارهای نامعین دیگر به امضا رسید.

ندیم افزود: شهرداری تبریز توانست از حداکثر ظرفیت های موجود سرمایه گذاران استفاده کرده و از این سرمایه ها برای عمران و آبادانی شهر بهره جوید.

وی با بیان مهم ترین مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: شفاف نبودن زیرساخت ها، تفسیر به رأی بودن برخی اقدامات و تصمیمات، مشکلات مربوط به فضای کسب و کار، بروکراسی شدید اداری، کندی فرایندها و حاکمیت دیدگاه ها و تفکرات سنتی از جمله مشکلات و چالش های فرا روی سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری تبریز ادامه داد : برای تحقق فرمان رهبری در خصوص تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه باید دو هزار میلیارد دلار جذب سرمایه داشت که 70 درصد این رقم باید از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی فراهم شود.

وی با بیان اینکه این شهرداری توانسته است به مدت شش سال متوالی رتبه اول سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کسب کند، گفت: شهرداری تبریز تمام تلاش خود را برای تبدیل شدن به قطب سرمایه گذاری کشور به کار خواهد گرفت که این امر در طی چندین سال گذشته تا حدودی به وقوع پیوسته است.