ایران واردات یک محصول نفتی از آلمان را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت پتروشیمی ایران به طور متوسط سالانه حدود دو میلیارد دلار قطعات یدکی، مواد افزودنی شیمیایی و کاتالیست های پتروشیمیایی از کشورهای اروپایی و آسیایی خریداری می کند.



با این وجود از سه سال گذشته تاکنون با افزایش تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکت‌های اروپایی از فروش کالا، مواد افزودنی و کاتالیست به مجتمع‌های پتروشیمی ایران خودداری کردند و حتی این محدودیت‌ها منجر به کاهش تولید برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران شد.



بر این اساس در این مدت با بومی‌سازی کاتالیست‌های پرمصرف در داخل کشور عملا واردات این محصولات نفتی و پتروشیمیایی از شرکت‌های مختلف اروپایی همچون بازل ایتالیا، مرک، بازل و فلوکای آلمان و چند شرکت سوئیسی و هلندی به طور کامل متوقف شده است.



در ادامه انقلاب کاتالیستی در صنعت پتروشیمی ایران، کاتالیست مورد نیاز در واحد وینیل کلراید منومر(VCM) مجتمع پتروشیمی بندر امام داخلی سازی شده است.



از این رو با تولید بومی کاتالیست اکسی کلریناسیون به‌طور متوسط سالانه بالغ بر 20 تن در 6 راکتور بخش اکسی کلریناسیون واحد وینیل کلراید منومر (VCM) پتروشیمی کیمیا بندرامام مواد افزودنی و کاتالیزورهای بومی مصرف خواهد شد.



شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه تولید و عرضه این کاتالیست استراتژیک برای مدت چندین سال در اختیار یک شرکت آلمانی بوده است، تاکید می‌کند: کاتالیست تولید داخل، بازدهی مشابه نمونه خارجی دارد ضمن آنکه هزینه تولید آن حدود 25 درصد نمونه خارجی است.



از سوی دیگر با بومی‌سازی این کاتالیست پتروشیمیایی، زمان تحویل آن از یکسال به سه ماه کاهش یافته است همچنین استفاده از این کاتالیست سالانه حدود 2 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.



از سوی دیگر پیشتر مسئولان مجموعه صنعت نفت خطاب به برخی از شرکت‌های اروپایی و آسیایی هشدار داده بودند که آن دسته از شرکت‌هایی که به تعهدات خود در قبال صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران پایبند نباشند در لیست سیاه تحریم‌های متقابل صنعت نفت قرار خواهند گرفت.