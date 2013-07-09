30 درصد فارغ التحصيلان دانشگاهها فاقد مهارت اند/ لزوم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجري صبح سه شنبه در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري كاشمر اظهار کرد: بيشترين آمار جويندگان كار در استان را افراد بين ۱۵ تا ۲۴ سال تشكيل مي دهند، که اغلب اين افراد فارغ التحصيلان دانشگاهها هستند.

وي گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم براي استان خراسان رضوي نرخ بيكاري ۷ درصد پيش بيني شده كه بايد به اين رقم برسيم.

وي با تاكيد بر اينكه مسووليت هرگونه ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه رصد بر عهده دستگاه مجري، اجرايي و اقتصادي است كه بايد پاسخگو باشند، از مسوولان دستگاههاي اجرايي خواست به موقع اطلاعات خود را ثبت سامانه كنند.

لزوم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

سنجري با اظهار تاسف از اينكه در دو سال اخير به دليل مشكلاتي كه واحدهاي توليدي و صنعتي با آن مواجه شدند در زمينه حفظ فرصت هاي شغلي با مشكلاتي روبرو بودند، گفت: تمام تلاش ما بر اين است نياز اساسي آنها يعني سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي را تامين كنيم اما متاسفانه سيستم بانكي در اين بخش همكاري لازم را ندارد.

وي اعلام كرد: در سال گذشته تعهد اشتغال استان، ايجاد ۱۵۵ هزار فرصت شغلي بود كه ۱۶۸ هزار فرصت شغلي ثبت سامانه شد به طوري كه ۴۹ هزار فرصت در بخش مسكن و باقي در ساير بخش ها ايجاد شد.

ثبت یک اشتغال با احداث 60 متر مریع مسکن

وي ادامه داد: كاهش نرخ بيكاري بين شهرستانهاي استان به ۷ درصد از جمله تعهداتي است كه بايد به آن عمل كنيم.

وي با اعلام اينكه بر اساس دستورالعمل مسكن مهر به ازاي احداث ۶۰ متر مربع فضا، يك نفر اشتغال در سامانه ثبت مي شود، بيان كرد: اگر چه در سال ۹۲ اين بحث متوقف شده اما ساخت و سازها جزء اولويت هاي اول استان است كه بايد تاپايان سال جاري مسكن مهر به پايان برسد.

وي با اعلام اينكه بر اساس مركز آمار ايران در استان خراسان رضوي نرخ بيكاري به 7.8 درصد كاهش پيدا كرده كه از ميانگين كشور 5.3 درصد پائين تر است به طوري كه در بين ۳۱ استان كشور بعد از كرمان و خراسان جنوبي، خراسان رضوي كمترين نرخ بيكاري را دارد.

وي با بيان اينكه سرخس با 5.21 درصد و كلات با 4.2 درصد بالاترين و پائين ترين نرخ بيكاري را در شهرستانهاي استان به خود اختصاص داده اند، افزود: اين اختلاف ۱۹ درصدي بايد به ۷ درصد كاهش پيدا كند.

سنجري گفت : تا كنون از طريق بانك مركزي ميزان تسهيلات به استانها ابلاغ نشده تنها بخشي كه توسط شوراي عالي اشتغال به ما اطلاع رساني شده توان پرداخت بانك ها در سال ۹۲ است.

تخصیص منابع بانک ها مشخص نشده است

وي بيان كرد: دو هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ميزان منابعي است كه بانك ها مي توانند با مجوز بانك مركزي تسهيلات به استان پرداخت كنند اما تخصيص آن به چه بخش هايي، هنوز مشخص نشده است.

وي اظهارداشت : نرخ بيكاري جوانان بين ۱۵ تا ۲۴ سال بايد به 8.1 درصد كاهش پيدا مي كرد در صورتي كه اين نرخ هم اكنون ۱۹ درصد است.

سنجري گفت: شهرستان كاشمر رتبه خوبي در بحث اشتغال زايي دارد به طوري كه بعضي شهرستانها حتي يك فرصت در سامانه ثبت نكرده اند و يك جلسه كارگروه هم تشكيل نداده اند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان‌رضوي در ادامه گفت: مشاغل خانگي يك فرصت بسيار خوب براي افرادي كه متقاضي اشتغال در محل زندگي هستند را فراهم كرد تا در قالب مجوز قانوني اين كار صورت گيرد.

وي افزود : بسياري به دليل اينكه از قبل امكانات مورد نياز را دارند تنها به دنبال مجوز قانوني هستند كه بتوانند در محل زندگي خود كسب و كار انجام دهند.

صدور 122 مجوزکسب و کارخانگی در استان

وي با اشاره به اينكه از ابتداي شروع اين طرح در سطح استان ۱۲۲ هزار مجوز صادر شده كه ۹۶ هزار نفرشان متقاضي تسهيلات بودند و مابقي تنها به دنبال اخذ مجوز قانوني بودند.

وي در ادامه به طرح نوين استاد شاگردي كه در سال ۸۹ به عنوان يك پيشنهاد از استان خراسان رضوي به كشور مطرح و به عنوان طرح ملي پذيرفته شد، گفت: در گذشته بسياري از واحدهاي صنعتي به دنبال شاگرد بودند كه با اين طرح بسياري از مشكلات رفع مي گردد.

وي با بيان اينكه كسي كه مي خواهد وارد بازار كار شود بايد حتما داراي مهارت باشد ولي متاسفانه مراكز آموزش فني و حرفه اي نيازهايي كه بازار كار دارد را برآورده نمي كنند و امكانات و زير ساخت هايشان به گونه اي نيست كه بتوانند همه آموزش ها را ارائه دهند.

بازگشت 4 هزار نفر مقرری بگیر بیمه به تولید

سنجري با بيان اينكه فردي كه از طريق نظام استاد شاگردي در كارگاهي مشغول شود مشمول قانون كار نيست و الزامي براي بيمه كردن و پرداخت حقوق طبق قانون كار ندارد، گفت: در حوزه كار چنانچه هر كارگاهي نيروي كار تعديل شده داشته باشد و بتواند اينها را تحت پوشش قرار دهد، حمايت مي شود.

وي با اشاره به اينكه از سال ۸۸ اين طرح به عنوان يكي از سياست هاي اصلي مطرح بوده بدين جهت كه بتوان بخشي از منابع را به توليد برگرداند، گفت: در سال گذشته چهار هزار نفر از محل اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري به توليد برگشتند.

وي با بيان اين كه در اين طرح ۳۰ درصد حقوق راكارفرما و ۷۰ درصد ديگر را صندوق تامين اجتماعي پرداخت مي كند، اظهارداشت: در اين مدت حق بيمه كارگر توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود.

پرداخت بیمه بیکاری به 12 هزار نفر در خراسان رضوی

وي با اعلام اينكه در سطح استان خراسان ۱۲ هزار و ۹۰۰ نفر مقرري بگير بيمه بيكاري در سطوح مختلف هستند، گفت: ۴۰ درصد اين افراد در سن كار و اوج جواني با ميانگين سني ۲۴ تا ۳۵ سال با مقاطع تحصيلي مختلف است.

وي با بيان اينكه برنامه هايي كه از سوي شوراي عالي اشتغال براي سال جاري تعريف شده با گذشته متفاوت است، گفت: به دليل محدوديت منابع مالي تاكيد بر اين است كه از ظرفيت هاي موجود استفاده شود.

وي با بيان اينكه در سال جاري تمامي پروژه هاي نيمه تمامي كه ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند در اولويت بايد قرار بگيرند، بيان كرد: طرح هاي توسعه واحدهايي كه زير ساخت هايشان فراهم است و تنها نياز به توسعه دارند از ديگر اولويت هاست.

وي شناسايي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي، واحدهايي كه در گذشته به دليل نوسانات بازار مالي پولي و ارزي دچار نوسان شديد شدند و هم اكنون با ركود مواجه هستند، تكميل ظرفيت هاي موجود بنگاههاي اقتصادي كه با ۸۰ درصد ظرفيت فعاليت مي كنند را از جمله سياست هاي امسال عنوان كرد.

رونق اشتغال مستلزم توسعه فرهنگ کار آفرینی

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان‌رضوي گفت: براي رونق اشتغال بايد به سمت توسعه فرهنگ كارآفريني برويم.

در ادامه اين جلسه رييس اداره كار رفاه و امور اجتماعي كاشمر گفت: ۷۵ درصد متقاضيان نتوانستند تسهيلاتي از بانك دريافت كنند.

علي اكبر اسماعيل پناه با بيان اين كه طي سالهاي ۹۰ و ۹۱ بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ نفر جهت دريافت تسهيلات به بانك معرفي شدند، افزود: ۷۵ درصد از متقاضيان تا كنون موفق به دريافت تسهيلات نشده اند.