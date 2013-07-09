  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

اختصاص 600میلیون تومان اعتبار برای تعمیر خوابگاه‌های علم و صنعت

اختصاص 600میلیون تومان اعتبار برای تعمیر خوابگاه‌های علم و صنعت

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: سالانه حدود 500 الی 600 میلیون تومان فقط برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه اختصاص داده می شود.

دکتر حبیب الله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های این دانشگاه خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالایی از دانشجویان که از خوابگاه‌ها استفاده می کنند سالانه خوابگاه‌ها دو بار تعمیر و تجهیز می شوند.

وی افزود: خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت قدمت بالایی ندارند و اکثرا از سال 70 به بعد احداث شده است ولی با وجود حجم بالایی از دانشجویان که از این خوابگاه ها استفاده می کنند سالانه دوبار در ایام تعطیلات نوروز و تابستان تعمیر و تجهیز می شوند.

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: تعمیرات و تجهیزات در ایام نوروز به دلیل اینکه زمان کمی در اختیار دانشگاه وجود دارد به صورت جزیی انجام می شود و تعمیرات اساسی به تعطیلی تابستان موکول می شود.

وی تصریح کرد: تعمیرات اساسی خوابگاه های دانشگاه علم و صنعت چند روز دیگر آغاز می شود و تا دهه اول شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

اکبری افزود: سالانه حدود 500 الی 600 میلیون تومان فقط برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه  اختصاص داده می شود.

کد مطلب 2093255

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