به گزارش خبرنگار مهر ، سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این باره که امارات با سوء استفاده از نام خلیج فارس برای لیگ فوتبال خود نام جعلی انتخاب کرده و وزارت امور خارجه در این باره چه اقداماتی صورت داده است گفت: در صورتی که این خبر صحت داشته باشد فدراسیون فوتبال یک سری اقدامات حقوقی را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: ما هنوز اخبار رسمی و تایید شده ای که این کار حتما صورت گرفته باشد را در اختیار نداریم و تنها در بعضی از رسانه ها به این موضوع اشاره شده است.

عراقچی اظهار داشت: آنچه مسلم است بر طبق اساس نامه و منشور فیفا نباید از ورزش استفاده سیاسی صورت بگیرد. اگر در ایران نام خلیج فارس گذاشته شود یک نام رسمی قرار داده شده و هیچ اشکالی نیز ندارد اما اگر کسی این نام را جعل کند و یا چیزی به آن اضافه و یا از آن کم کند مشخص است که اهداف سیاسی در آن وجود دارد و قطعا خلاف قوانین و قابل پیگیری است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی دراین باره که گفته شده دیدار نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه آینده خواهد بود، گفت: این خبر را تایید نمی کنم ایده ای در این باره مطرح شده که دور دیگری از مذاکرات بین ایران و آژانس برگزار شود، اما هنوز توافق رسمی درباره آن صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره لغو یکطرفه توافق لغو روادید بین ایران و گرجستان از سوی دولت گرجستان اظهار داشت: از اینکه دولت گرجستان لغو روادید را به صورت یک جانبه منتفی کرده اند، متاسف هستیم، اما آنها گفته اند که این اقدام در چارچوب مقررات جدید در رابطه با روادید گرجستان است و اختصاص به ایران ندارد.

عراقچی ادامه داد: خوشبختانه وزیر امور خارجه گرجستان صحبت های مثبتی در این باره داشته اند و گفته اند که این اقدام موقت است و در آینده تغییر خواهد کرد. آنچه برای ما خوشایند است این است که ورود هموطنان ما به گرجستان با مشکل خاصی مواجه نیست و در فرودگاه برای ایرانیان روادید صادر می شود و در عمل هیچ چیز عوض نشده است.

خبرنگاری درباره تحولات مصر و اینکه جریان های مخالف مرسی در مقابل موضع ایران واکنش نشان داده و آن را دخالت دانسته اند و همچنین در این باره که دستگاه دیپلماسی در صورت روی کار آمدن دولت جدید در مصر چه موضعی خواهد داشت، سوال کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پاسخ داد: در خصوص مصر مواضع ما از روز اول روشن بوده و نگرانی خود را نسبت به تحولات مصر و اینکه تحولاتی که در حال شکل گیری است، خلاف روندهای دموکراتیک و آرمان های مصر است و اینکه ممکن است درگیری شود اعلام کرده ایم.

وی با بیان اینکه اعلام مواضع دخالت در امور کشورها به حساب نمی آید، تصریح کرد: اگر اعلام مواضع ایران دخالت است پس در مورد دیگر کشورها که گفته اند کمک ها را قطع می کنند، چه حسابی باید باز کرد.

عراقچی بیان کرد: ما از کشته شدن مردم ابراز تاسف و همه طرف ها را به خویشتنداری دعوت می کنیم، درگیری ها در مصر نگرانی همه کشورها را درپی دارد و ما نسبت به درگیری و خشونت در داخل مصر و تبعات آن در منطقه نگران هستیم.، همه طرف ها را به پرهیز از خشونت دعوت می کنیم و امیدواریم به اصول مردم سالاری و دموکراتیک احترام گذاشته شود و خواسته های مردم مورد احترام قرار گیرد و در یک توافق ملی با حفظ وحدت و انسجام طرف های مختلف مصری بتوانند به راه حلی که انسجام داخلی مصر را حفظ می کند، برسند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرد: گفتگو و آشتی ملی راه حل مصر است و مردم برومند مصر نیز مسلما در همین جهت حرکت می کنند و اجازه نمی دهند که دست های تفرقه افکنانه که نشانه های خارجی آن را شاهد هستیم مصر را به سمت درگیری های داخلی سوق داده و این قدرت جهان اسلام را ضعیف کند.

وی درباره زمان و مکان دور آتی گفتگوهای ایران و 1+5 بیان کرد: روشن است که تا وقتی رئیس جمهور محترم در دولت مستقر نشود و اعضای کابینه مشخص نشود هیچ مذاکرات رسمی بین ایران و 1+5 صورت نمی گیرد و اکنون نیز هر دو طرف در انتظار طی این دوره انتقالی هستند.

عراقچی در پاسخ به سوالی در این باره که گفته می شود پشت پرده تحولات مصر توافق پنهانی بین عربستان، قطر و آمریکا است، اظهار داشت: به اعتقاد من فضای مصر همچنان غبارآلود و دارای ابهامات زیاد است، روند امور شکل طبیعی خود را ندارد و هرگونه قضاوتی در این باره که چه دست هایی در کار بوده، زودهنگام است، نکته مهم احترام به خواسته‌های مردم مصر و تحقق خواسته های آنها از راه مسالمت‌آمیز است.

خبرنگاری درباره تاثیر برکناری مرسی در صحنه نبرد سوریه پرسید که سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ گفت: همه تحولات در خاورمیانه بر یکدیگر تاثیرگذار است، نمی توان از حالا ارزیابی کرد که تحولات چطور در موضوع سوریه تاثیر می گذارد. هر تحولی، تبعات خود را دارد و ما نگران اشاعه بحران در منطقه از کشوری به کشور دیگر هستیم بعضی نشانه ها برای فتنه انگیزی خارجی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما خواهان راهکار سیاسی برای سوریه هستیم از روز اول نیز این مطلب را گفته ایم که اگر راهکار سیاسی پیدا نشود و گرایش به راهکارهای نظامی وجود داشته باشد احتمال گسترش بحران به بقیه کشورهای منطقه وجود دارد این نگرانی اکنون نیز هست و امیدواریم با درایت رهبران منطقه شاهد راهکارهای سیاسی عادلانه و عاقلانه باشیم.

ادامه دارد...