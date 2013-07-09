به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محب علی شامگاه دوشنبه در آئین افتتاحیه نخستین مرکز تحقیقات دانش بنیان و بازگشایی آزمایشگاه کنترل مرکزی لوازم آرایشی بهداشتی شرکت تحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعی که در ساختمان پارک علم و فناوری قم برگزار شد، اظهار کرد: هدف این مرکز تحقیقاتی توسعه، مشاوره و تحقیقات و آموزش و پرورش نیروهای تخصصی در زمینه فرآوری طبیعی است.



نقش مهم پارک های علم و فناوری در توسعه شرکت های دانش بنیان



وی در خصوص فعالیت های آزمایشگاه کنترل مرکزی قم، گفت: این آزمايشگاه جزء 10 آزمايشگاه همكار وزارت بهداشت و درمان در ايران است و در كشور يكي از آزمايشگاه هاي بي نظيري است كه حدود ۷۰ درصد واردات لوازم آرايشي را كنترل مي كند و بیش از صدهزار نمونه لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور را مورد بررسی قرار داده است.



وی تصریح کرد: به ثمر رسیدن پروژه های تحقیقاتی و عملیاتی شدن بسیاری از پروژه ها در ساختار صنعتی از موفقیت های این مرکز تحقیقاتی به شمار می رود.



محب علی اضافه کرد: آزمایشگاه کنترل مرکزی قم بازوی توانمند این مرکز تحقیقاتی در سال 1384 در قم به عنوان آزمایشگاه تخصصی و همکار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد با هدف توسعه توانمندی های شرکت در راستای کنترل محصولات آرایشی و بهداشتی، غذا و دارو آغاز به کار کرد.



مدیر آزمایشگاه کنترل مرکزی قم تصریح کرد: این مرکز طی مدت کوتاهی با ارتقای دانش فنی و توان تجهیزاتی جایگاه ویژه ای در میان تولیدگنندگان و واردکنندگان فرآورده ها، مواد اولیه و مکمل های غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی در سطح ملی بدست آورد.



تشریح فعالیت آزمایشگاه مرکزی قم



محبعلی با اشاره به بخش های زیر مجموعه شرکت تحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعی قم، اظهار کرد: آزمایشگاه کنترل مرکزی قم، مرکز تحقیقات دانش بنیان و مرکز آموزش و پژوهش سه بخش این شرکت تحقیقاتی هستند که هر سه در راستای اهداف خود فعالیت می کنند.



مدیر آزمایشگاه کنترل مرکزی قم اضافه کرد: مساحت اين آزمايشگاه ۲۰۰ متر در بخش شيمي و ۱۵۰ مترمربع در بخش ميكروبيولوژي است كه با هزينه اي بالغ بر ۱۵ ميليارد ريال راه اندازي شده است.



محب علی با اشاره به اینکه از این مراکز اختصاصی در کشور کم داریم، تصریح کرد: این آزمايشگاه به كل استان هاي كشور خدمات مي دهد و از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت نمونه هاي كاري دريافت مي كنيم.



وی با تاکید بر اینکه 15 نفر به طور مستقیم در آزمایشگاه کنترل مرکزی در قم مشغول به کار شده اند، خاطرنشان کرد: این مرکز جذب محقق دارد و ارتباط گسترده ای با دانشجویان و پژوهشگران دارد.



