به گزارش خبرنگار مهر، در این راستا مرکز بهداشت ارومیه صبح سه شنبه عنوان کرد: متعاقب گزارش مردمی با تلفن پیام گیر 2237001 بهداشت محیط، اکیپ پلیس بهداشت محیط با اعزام به محل مورد نظر اقدام به بازرسی و کشف بالغ بر ۳۵۰ کیلو گرم گوشت مرغ فله ای بدون بسته بندی و فاقد مشخصات بهداشتی کرد.

این مرکز با اعلام امحا و معدوم سازی گوشت های کشف شده غیر بهداشتی اعلام کرد: این مرکز برای پوشش کامل مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی در ایام ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه ای را تدارک دیده است که اجرایی می شوند.

همچنین اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی نیز در خصوص تهیه فرآورده های خام دامی در ماه مبارک رمضان از سوی مردم صبح سه شنبه اطلاعیه ای صادر کرد.

در این بخشی از این اطلاعیه آمده است: به منظور حفظ و حراست از سلامت مصرف كنندگان انواع گوشت و فرآورده هاي خام دامي و ارتقاء سطح بهداشت عمومي جامعه، ستاد هاي اجرايي طرح تشديد كنترل و نظارت بهداشتي ويژه ايام ماه مبارك رمضان در مراكز توزيع و عرضه فرآورده هاي خام دامي در محل اداره كل و شبكه هاي دامپزشكي در سطح استان در تمام طول ماه مبارك رمضان دايراست.

این اطلاعیه می افزاید: در این راستا اکیپ های نظارتی ضمن كنترل و اعمال نظارت هاي لازمه از همه شهروندان درخواست مي کند كه در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتي (فروش گوشت قرمز فاقد مهر بازرسي دامپزشكي ، فروش لاشه مرغ غير بسته بندي شده ، حمل غير مجاز گوشت در خودروهاي غير مجاز و فاقد يخچال ، فروش انواع گوشت و فرآورده هاي خام دامي داراي ويژگيهاي نامطلوب و غير بهداشتي وغيره ) مراتب را به اطلاع نزديكترين شبكه دامپزشكي برسانند

ستاد ويژه نظارت بركنترل و بازرسي بهداشتي فرآورده هاي خام دامي مستقر در اداره كل دامپزشكي استان واقع در شهرستان اروميه ، بلوار شهداء روبروي پارك ساعت در تمام ايام ماه مبارك رمضان با شماره تلفن 2770980-0441 و پيغام گير 2774699 -0441 آماده دريافت هر گونه گزارشات، نظرات و همچنين پاسخگويي به سئوالات شهروندان است.