به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده(35) اصلاحی قانون معادن-مصوب 1390- آیین نامه اجرایی قانون معادن را تصویب کرد.

بر این اساس، انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

اشخاص حقیقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایطی همچون دارا بودن حداقل (18) سال سن، عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلیسن و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری -مصوب 1337- عدم شمول ماده(33) قانون، دارا بودن حداقل توان فنی و مالی، نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف و اشخاص حقوقی؛ در اساسنامه آنها موضوع فعالیت های معدنی درج شده باشد، دارا بودن حداقل توان فنی و مالی، نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف و عدم شمول قانون راجع به منع داخله وزرا و نمایندگان مجلیسن و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری -مصوب 1337- باشند.

بر اساس این مصوبه، متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه های (فرم های) مربوط که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار متقاضیان قرار می دهد، ارائه کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضای رسیده را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه(فرم) مربوط منقوش به مهر و امضای صنعت، معدن و تجارت و به عنوان رسید به متقاضی ارائه کند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ کند.

مدت اعتبار پروانه اکتشاف با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک دوره قابل تمدید است. چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تمدید مجدد آن بلامانع است.

بر اساس این مصوبه، حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی شامل گروه یک(شن، ماسه و خاک رس): نیم کیلومتر مربع، گروه دو(سنگ های لاشه ساختمانی): یک کیلومتر مربع، گروه سه(مواد معدنی طبقه یک): چهار کیلومتر مربع، گروه چهار(سنگ های تزئینی و نما): سه کیلومتر مربع، گروه پنج(مواد معدنی طبقه دو غیر فلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار): بیست کیلومتر مربع و گروه شش(مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ): دویست و پنجاه کیلومتر مربع است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.