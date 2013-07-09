به گزارش خبرنگار مهر، علی پورنبوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل نمایشگاه ضيافت ويژه رمضان در سمنان گفت: به علت استقبال مردم، اين نمايشگاه از امروز به مدت سه روز دیگر تمدید شد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه شامل 45 غرفه است اظهار داشت: در این غرفه ها كالاهاي ويژه ماه مبارك رمضان شامل برنج، روغن، حبوبات، گوشت، مرغ، خرما، تخم مرغ و مواد پروتئيني با ۱۰ تا ۲۰ درصد زير قيمت بازار عرضه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هدف از برپایی نمايشگاه ‏هاي طرح ضيافت را تنظيم بازار برشمرد و گفت: این نمایشگاه در هشت شهرستان سمنان گشایش یافته است.

اين نمايشگاه در سالن ورزشي شهداي كارگر سمنان صبح ها از ساعت ۹ الي ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به روي علاقمندان گشوده است.