به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند صبح سه شنبه در مراسم امضاء این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری، افزایش بهره وری از ظرفیتها، مزایا و توانمندی های سرمایه گذاری و بازرگانی منطقه آزاد اروند و شرکت تولید لوله های نفتی هنگ کنگ چین به امضا رسید.



مهدی نیک پی از ایجاد زمینه های همکاری مشترک در حوزه های تولید و صنعت و احداث کارخانه تولید لوله های جداری و مغزی از اهداف مهم امضای این تفاهمنامه نام برد.



به گفته وی این سرمایه گذاری در سه فاز در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند و با مساحتی حدود 15 هکتار انجام می گیرد.



نیک پی با اشاره به اینکه فاز نخست این پروژه پنج هکتار خواهد بود، افزود: حجم کل سرمایه گذاری صورت گرفته توسط چینی ها در این پروژه (در سه فاز) 200 میلیون دلار است.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: این سازمان زیرساختهای لازم را در اختیار شرکتهای سرمایه گذار قرار می دهد.



نیک پی تصریح کرد: مننطقه آزاد اروند با توجه به نزدیکی به منابع بزرگ نفتی و دارا بودن دو بندر بزرگ آبادان و خرمشهر یکی از نقاط مهم سرمایه گذاری در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی در کشور است.



وی در پایان از آمادگی سازمان متبوع خود برای جذب هرگونه سرمایه گذار در این حوزه و به منظور توسعه منطقه و ایجاد اشتغال پایدار خبر داد.