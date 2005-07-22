معاون دانشجويي وزارت علوم: در دوران خاتمي دانشگاه از يك جنبش فانتزي سياسي وارد يك جنبش اجتماعي شد // دانشگاهي كه به موضوعات فرهنگي و اجتماعي نپردازد، دانشگاه نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي" مهر" دكتر غلامرضا ظريفيان در گردهمايي كارشناسان فرهنگي دانشگاه هاي سراسر كشور افزود: فعاليت فرهنگي سهل است به دليل اينكه هر كس با هر بضاعتي مي تواند در آن وارد شود و ممتنع است به دليل اينكه ارزيابي و اثر بخشي آن سخت است.

وي تصريح كرد: به دليل تنگناها و نوع ديدگاه افراد به مسائل فرهنگي، در اين زمينه تدبير ما با تغييرات تناسب ندارد تا تدبيري مي انديشيم زمينه عوض مي شود. در نتيجه بين اين دو همواره شكاف ديده مي شود.

ظريفيان خاطرنشان كرد: با مشاهده آثار فرهنگي موجود در دانشگاه ها مي توان به ثروت و ظرفيت عظيم دانشگاه ها پي برد. متاسفانه از اين ثروت و ظرفيت عظيم موجود در دانشگاه ها غفلت كرده ايم.

معاون دانشجويي وزارت علوم افزود: در تعريف جديد دانشگاه كه در يونسكو مطرح شده است، دانشگاه تنها محل تربيت نيروهاي متخصص و نخبه نيست. دانشگاه علاوه بر اينكه محل توليد، توزيع و بسته بندي دانش جديد است، مأموريت توليد انسان هايي را دارد كه بتوانند تغييرات روز افزون را رصد كنند و سپس به مديريت آنها بپردازند.

وي همچنين اظهار كرد: توليد انسان فرهنگي جز اصلي ترين وظايف دانشگاه هاي امروز است. دانشگاهي كه به موضوعات فرهنگي و اجتماعي نمي پردازد، دانشگاه نيست.

ظريفيان يادآور شد: در حال حاضر و در اين دوره 8 ساله عرصه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه ها و در ميان دانشجويان گسترده تر از قبل شده است. نيروهاي جديدي در دانشگاه ها وجود دارند كه چارچوب هاي نظري متحول شده و عرصه جديدي از مناسبات به روي آنها باز شده است.

معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصريح كرد: در اين 8 سال علاوه بر گسترش دانشگاه ها و تنوع رشته هاي دانشگاهي بسترعظيمي براي فعاليت هاي مشاركت جويانه انجمن هاي علمي، ورزشي و شوراهاي صنفي ايجاد شده است. در اين زمينه درحال حاضر 2000 نوع تشكل و 3000 نشريه در دانشگاه ها به وجود آمده است.



وي خاطرنشان كرد: اين دوره 8 ساله ما را از يك جنبش فانتزي سياسي وارد يك جنبش اجتماعي كرد. اين جنبش زايش بسياري خواهد داشت و نهاد سازي و اعتماد را تقويت مي كند.

ظريفيان در پايان يادآور شد: در مورد كارشناسان فرهنگي به برنامه كلان نياز داريم. همچنين اين افراد از امنيت شغلي لازم برخوردار نيستند. ما در كشور به يك تفكر استراتژيك نياز داريم تا به وسيله آن بتوانيم تغييرات فرهنگي را متناسب با تغييرات ديگر كنيم.