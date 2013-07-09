به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی در دیدار با هیأت اقتصادی جمهوری داغستان روسیه، با اشاره به موضوع تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در داغستان به منظور عرضه کالاهای ساخت ایران، افزود: ضمانت‌هایی که طرف داغستانی در این زمینه طالب آن است از طریق صندوق ضمانت صادرات قابل تحقق است که این امر مستلزم تعریف یک بسته اقتصادی جامع است.

وی با اعلام آمادگی آذربایجان شرقی برای همکاری در این زمینه، تاکید کرد: تجار و تولیدکنندگان ایرانی انتظار دارند امکان جابجایی پول از سوی طرف داغستانی فراهم شود؛ ضمن این که بخشی از مبادلات تجاری نیز می‌تواند در قالب جابجایی کالا انجام گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر همکاری بیشتر بخش خصوصی این استان با جمهوری داغستان، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و تولیدکنندگان آذربایجان شرقی آماده همکاری در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه کشاورزی هستند مشروط به این که اطلاعات دو طرف از یکدیگر افزایش یابد.

وی افزود: رفت و آمد هیأت‌های اقتصادی دو طرف می‌تواند زمینه افزایش اطلاعات را فراهم کند و سفر هیأت اقتصادی داغستان نیز نشان می‌دهد که این اراده وجود دارد.

رییس هیأت مدیره بانک بین‌المللی اعتباری داغستان هم در این دیدار برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تبریز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در سفر به تبریز وضعیت داد و ستد در این شهر را بررسی کردیم و مذاکرات خوبی نیز با تجار آذربایجان شرقی داشتیم.

محمد سوتائف با اشاره به این که دولت داغستان از هرگونه همکاری با آذربایجان شرقی در زمینه کشاورزی و تجارت، پشتیبانی می‌کند، افزود: صاحبان بازار در داغستان آماده ایجاد بازارهایی برای عرضه کالاهای ایرانی هستند به شرطی که تجار و تولیدکنندگان ایرانی به صورت فعال در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی همچنین از ابراز علاقه دولت داغستان به تامین و نصب سازه‌های گلخانه‌ای در اراضی کشاورزی این جمهوری توسط بخش کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد.

سوتائف در خاتمه ابراز تمایل رییس جمهور داغستان برای سفر به تبریز و حمایت از توسعه روابط با آذربایجان شرقی را اعلام کرد.