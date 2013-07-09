مهدی آقالر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار به اینکه طرح مذکور تا پایان ماه رمضان ادامه دارد، گفت: چهار تیم ثابت و سيار دامپزشكی به طور مرتب و مستمر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر اقدام به انجام بازرسی‌ها می‌کنند.

به گفته وی این بازرسی‌ها از سطح کشتارگاه ها، واحدهای تولید، نگهداری فراورده‌های خام دامی و خودروهای ويژه حمل اين فرآورده‌ها انجام می‌گیرد.

رئيس شبكه دامپزشكی آبادان افزود: به منظور افزایش سطح کنترل مواد یاد شده شهروندان آبادانی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف بهداشتی در رابطه با توليد، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی مراتب را به شبكه دامپزشكي آبادان اطلاع دهند.

آقالر همچنین از شهروندان آبادانی خواست تا در جهت حفظ سلامت خود و خانواده فرآورده‌های یاد شده را از مراكز معتبر و عرضه‌کنندگان مجاز و مورد تاييد دامپزشكی تهيه كنند.