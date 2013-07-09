به گزارش خبرگزاری مهر، براي نخستين بار ترتيل خواني قرآن کريم از اولين روز ماه مبارک رمضان در بوستان هاي شهر نيشابورطنين انداز مي شود.

مسوول هيات منتظران ظهور«عج» نيشابور افزود: از اولين روز ماه مبارک رمضان ترتيل خواني قرآن کريم با اهتمام هيات منتظران ظهور«عج» وهمكاري اداره فرهنگ وارشاد اسلامي وسازمان پارك ها وفضاي سبز نيشابور در بوستان هاي شهر نيشابور برگزار مي شود.

حجت الاسلام اسماعيل فخريان گفت: با توجه به اين که ماه مبارک رمضان، بهار قرآن است از سوي برنامه هاي مختلف قرآني در بوستان هاي شهر با حضور قاريان شهرستاني برپا مي شود.

فخريان افزود: از ابتداي ماه رمضان هر روزساعت 6 بعد از ظهر در بوستانهاي نيشابور يك جزء قرآن كريم با حضور اقشار مختلف مردم به خصوص نوجوانان وجوانان قرائت خواهد شد.

مسوول هيات منتظران ظهور«عج» يادآورشد: همچنين در حاشيه اين مراسم معنوي تفسير قرآن كريم ، مسابقه نقاشي ومقاله نويسي با محوريت حجاب و مسابقه كتابخواني از كتاب مسئله حجاب شهيد مطهري برگزار مي شود.

18 هزار نیشابوری در سه ماه نخست امسال فيلم ديدند

مسوول امور سینمایی وسمعی ، بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور گفت: طی سه ماهه اول سال 92 بیش از 18 هزار نیشابوری به تنها سینمای این شهر رفته و فیلم ديدند.

محمد علی عابدی اظهارکرد: شهر نیشابور دارای یک باب سینما به نام شهر فیروزه است که دارای درجه یک مطلوب است که بر اساس درجه بندی سینماهای کشور توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مشخص شده است و در بین شهرستانهای خراسان رضوی شمالی و جنوبی از وضعیت و کیفیت خوبی برخوردار است و تاکنون سعی شده است فیلمهایی که در تهران و مشهد به اکران در آمده نیز در اسرع وقت و بطور همزمان در نیشابور به نمایش گذاشته شود.

وی اظهار داشت: در این مدت8 فیلم ایرانی از قبیل رسوايي، دزدان خيابان جردن، حوض نقاشي، رژيم طلايي، ملكه، من وزيبا، تهران 1500 ، برف روي كاج ها در سینماشهر فیروزه نیشابور به اکران در آمده است که اقبال عمومی نیشابوریان هنر دوست رابه همراه داشته است.

مسئول کانون پرورش فکری نیشابور در کشور نمونه شد

مديركل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با باین اینکه مسئول کانون پرورش فکری نیشابور در کشور نمونه شد عنوان داشت: شهرستان نیشابور با داشتن سه مرکز فعال در سطح استان خراسان رضوی توانسته است خدمات قابل توجهی در عرصه فرهنگی به کودکان و نوجوانان این دیار فرهنگ و هنر خیز ارائه نماید که آن نیز در گرو همت والای مسوولين ومربیان این مراکز است که توانسته اند با اخلاص و پشتکار به چنین نتایجی دست یابند و دانایی و توانایی را در کودکان و نوجوانان ابر شهر ایران به منصه ظهور برسانند.

راضيه باباخاني گفت: پس از اعلام تعیین مسوولين ومربیان نمونه مراکز کانون در کل کشور در استان خراسان رضوی نیز این مهم صورت پذیرفت و مسوول مركز 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور با داشتن بالاترین امتیاز در سطح استان و کشور به عنوان مسوول نمونه انتخاب شد.