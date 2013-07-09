جشن شهرستان شدن فردیس برگزار شد/ واکنش عربیان به اظهارنظرهای غیرموافق

به گزارش خبرنگار مهر، جشن تبدیل "فردیس" به شهرستان با حضور استاندار البرز، نمایندگان مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم شامگاه دوشنبه در مسجد صاحب الزمان(عج) انبار نفت فردیس برگزار شد.



طی این مراسم استاندار البرز در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر غیرکارشناسی بودن تصویب شهرستان فردیس، اظهار داشت: اگر افرادی در خصوص شهرستان شدن فرديس نظری دارند و موافق اين ارتقاء ساختاري نيستند، نظرشان محترم است و از اينجا اعلام مي شود كه اين ارتقاء مبتني بر نظرات كارشناسي بوده است.



عربيان در ادامه تصريح كرد: بي شك سطح امكانات و ارائه خدمات نيز با ارتقاء ساختاري اين شهرستان بيشتر خواهد شد و از اين به بعد شهرستان فرديس هويت مستقلي پيدا خواهد كرد و در استمرار حيات آن بركات فراواني نصيب ساكنان خواهد شد.



وي گفت: همانگونه كه ساكنان استان البرز نسبت به اين استان تازه تاسيس تعلق خاطر دارند، به طور قطع مردم فرديس نيز از مستقل شدن اين منطقه شادمان هستند.



وی در جشن شادی مردم شهرستان فردیس تحقق این آرزوی دیرینه را پیگیری به جد و بی دریغ مسئولان استان به خصوص فردی اثر گذار در بدنه دولت دانست و گفت: تلاش های دبیر هیئت دولت و اهتمام ویژه ایشان موجب ارتقاء ساختاری شهرستان فردیس شد و این همت جای قدردانی دارد.

بودجه جدا و فرمانداربه زودی معرفی می شود



عربيان در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با نحوه تخصيص بودجه شهرستان فرديس نيز گفت: هنوز نيز بودجه سال جديد ابلاغ نشده اما به محض ابلاغ سهم بودجه شهرستان فرديس از كرج مجزا خواهد شد.



وي اعلام كرد: در اولين فرصت فرمانداري، بخشداري مركزي و بخشداري مشكين دشت در شهرستان فرديس استقرار خواهد يافت.



عربیان ادامه داد: در مدت زمان کوتاهی با استقرار فرمانداری به مرور ادارات شهرستانی مستقر خواهد شد.



استاندار البرز گفت: از تمام مسئولان، نمایندگان مردم در مجلس، اعضای شورای شهر و شهرداری نیز توقع بیشتری است که برای استقرار فرمانداری و بخشداری ها همانند شهرستان شدن فردیس همت مضاعفی داشته باشند.



ضریب امنیتی شهرستان فردیس ارتقا می یابد



عربیان در ادامه اظهار داشت: با شهرستان شدن فردیس نیروی انتظامی نیز به شکل مستقل شهرستانی ادامه فعالیت خواهد داشت و این امر افزایش شاخص های امنیتی را موجب می شود.

فرماندار شهرستان فردیس به زودی معرفی می شود



استاندار البرز در پایان و در پاسخ به سؤالات خبرنگاران و درخواست مردم مبنی بر معرفی هر چه سریع تر فرماندار شهرستان فردیس اعلام کرد: با فراهم شدن بسترهای لازم و استقرار ساختمان فرمانداری، به زودی فرماندار این شهرستان جدید معرفی می شود.



همچنین سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامي فرديس در اين مراسم به نمايندگي از مردم اين منطقه از توجه دولت به فردیس قدردانی کرد.



حجت الاسلام شمس الله فلاح افزود: انتظار مي رود در اسرع وقت فرمانداري ادارات اين شهرستان تازه تاسيس فعال شوند.



وي گفت: انتخاب شوراي شهر و شهرداري مستقل از خواسته هاي مردم فرديس است.



سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامي فرديس اظهار داشت: مردم و مسئولان براي آباداني شهرستان تازه تاسيس فرديس بايد دست به دست همديگر دهند.