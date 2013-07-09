به گزارش خبرنگار مهر، امرالله شمقدري صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئيس جديد اداره كتابخانه هاي شهرستان چناران که با حضور فرماندار چناران برگزار شد گفت: فرمانداران با توجه به مشغله هايي كه دارند به انجمن كتابخانه ها اهميت می دهند كه جاي تشكر دارد.

وی افزود: ميز روستا در اداره كل راه اندازي شده و در صدد هستيم كه در روستاها فرهنگ كتابخواني را با ايجاد كتابخانه با عنوان ميز روستا گسترش دهيم.

راه اندازی كتابخانه عمومي شهر گلمكان

وي ادامه داد: كتابخانه ها سند هويت هر شهري و قلب تپنده فرهنگي شهر هستند و نيازمند همراهی همه مسئولين است.

شمقدري بيان داشت: با پيگيريهاي جدي كه شده كتابخانه عمومي شهر گلمكان در همين ماه تجهيز و در آينده نزديك به بهره برداري خواهد رسيد.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان به سهم نيم درصد كتابخانه هاي از شهر داري ها اشاره كرد و گفت: با توجه به انتخاب افراد جديد در شوراي شهر ها اميدواريم كه نيم درصد سهم كتابخانه ها توسط شهرداري ها پرداخت شود تا شاهد رونق كتاب و كتابخواني در سطح جامعه باشيم.

فعال شدن انجمن خيرين كتابخانه ها در شهرستان ها

وي از فعال شدن انجمن خيرين كتابخانه ها خبر داد و بيان داشت: انجمن خيرين در شهرستانها در حال فعال شدن است و در شهر كاشمر اين انجمن فعال شد و اميدواريم كه چناران دومين شهر در راه اندازي انجمن خيرين باشيم.

فرماندار شهرستان چنارانگفت: يكي از نهادهايي كه در سطح ارتقاء فرهنگي و ديني آحاد مختلف جامعه تاثير گذار است نهاد كتابخانه هاي عمومي است.

علي حسيني افزود: با توجه به تلاش هاي انجام شده وضعيت كتابخانه هاي عمومي چناران نسبت به ساير شهرستانها در وضعيت مطلوبي قرار دارد و كتابخانه هاي عمومي شهرستان در رتبه هاي برتر اول تا سوم استاني قرار دارد.

وي ادامه داد: براي جبران عقب افتادگي فرهنگي ضرورت دارد ترويج فرهنگ كتابخواني گسترش يابد و آحاد مختلف مردم بايد در برنامه روزانه خود مطالعه داشته باشند چون كتاب غذاي روح است.

رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي چناران بيان داشت: با توجه به انتخاب افراد جديد در شوراي شهر چناران، گلبهار و گلمكان و نگاه فرهنگي كه آنان دارند اميدواريم سهم نيم درصد كه سهم كتابخانه ها است پرداخت شود.

حسيني گفت: يكي از شرايط پذيرش مسئوليت در شهرستان چناران ساكن بودن در شهر است.

در ادامه توسط فرماندار شهرستان حكم سيد مسعود موسوي به عنوان رئيس اداره كتابخانه عمومي چناران داده شد و با اهداي لوح تقدير از زحمات خانم كبري محمدي رئيس قبلي اداره كتابخانه ها تقدير شد.