به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فاطمه علیپور مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان گفت: نمایندگان 12 تیم در قرعه کشی حضور داشته و قرار شد تا از هفتم شهریور ماه هفته اول ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آغاز شود. مسابقات هفته نخست راس ساعت 16 آغاز خواهد شد و تیم‌های شرکت کننده تا 20 مرداد ماه مهلت دارند مدارک کامل خود را به کمیته مسابقات بانوان ارائه کنند.

وی گفت: نمایندگان برخی از تیم‌ها اعلام کرده‌اند که به دلیل تغییر اسپانسر، احتمالا نام تیم‌ها هم تغییر خواهد کرد که با مشخص شدن نهایی اسامی دقیق تیم‌ها، متعاقبا اسامی جدیدشان از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام می‌شود!

مسئول کمیته مسابقات در پایان گفت: مقرر شد تا 12 تیم حاضر در رقابت‌های لیگ برتر در مسابقات جام حذفی نیز حضور داشته باشند. بر همین اساس مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام حذفی نیز شهریور ماه برگزار خواهد شد و به احتمال فراوان استارت مسابقات جام حذفی از مهر ماه خواهد بود.

برنامه هفته اول به شرح زیر است:

* اوج نصر فارس- فولاد نورد کوه سیرجان

* تاپ پرشین کرمانشاه - آینده سازان میهن

* شهرداری بم - پالایش گاز ایلام

* استقلال تهران - دلوار کشتی جنوب بوشهر

* همیاری شهرداری آذربایجان غربی - ملوان بندر انزلی

* هیات فوتبال سیستان و بلوچستان - گرگان

