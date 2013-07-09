175 حادثه آتش سوزي در شيروان روي داده است

رمضانعلي شارعي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون 175 مورد حادثه آتش سوزي در شهرستان شيروان روي داده است، افزود: از اين تعداد، 53 مورد مربوط به باغ ها و فضای سبز بوده است.

وي با اشاره به وقوع حادثه آتش سوزي در 10 هكتار از گندمزارهاي اين شهرستان در چند روز گذشته، اظهار داشت: بی احتیاطی رهگذران منجر به وقوع اين آتش سوزی و وارد شدن خسارت 240 ميليون ريالي شد.

به گفته شارعي اين آتش سوزي در مزارع گندم انتهای خیابان فلسطین روي داد و براي مهار آن نيز هشت آتش نشان اعزامی از دو ایستگاه آتش نشاني شيروان، به مدت یک ساعت و چهل دقیقه فعالیت كردند.

وي با اشاره به سفرهاي تابستاني و حضور مردم در جنگل ها، مراتع و دشت هاي استان و هم چنين برداشت محصولات کشاورزي بر رعايت نکات ايمني در پيشگيري از آتش سوزي تاکيد کرد

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان در پايان عنوان كرد: اکنون در شهرستان 167 هزار نفری شیروان، سه ایستگاه آتش نشانی با 47 نفر نیروی فعال آتش نشان، هفت دستگاه خودرو آتش نشان و نیز 38 نفر داوطلب ارائه خدمت می کنند.