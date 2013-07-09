به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با موضوع معرفی دستاوردهای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دولت‌های نهم و دهم در محل ساختمان این نهاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری واعظی با اشاره به افتتاح کتابخانه مرکزی استان سمنان در هفته آینده گفت: در سال قبل ما جشن دو برابر شدن شاخص‌های کتاب و کتابخوانی را در دولت‌های نهم و دهم برپا کردیم و تعداد کتابخانه‌های کشور را نیز به عدد 2800 باب رساندیم. هفته آینده با حضور رئیس جمهور محترم کتابخانه مرکزی استان سمنان و 80 باب کتابخانه در سراسر کشور افتتاح خواهد شد تا تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور از 3 هزار باب عبور کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 2933 کتابخانه عمومی در کشور ایجاد شده است که با افتتاح این 80 کتابخانه از سه هزار عنوان عبور خواهد کرد این در حالی است که در ابتدای دولت نهم تعداد کتابخانه‌های ما 1600 باب بود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تصریح کرد: قرار بود کتابخانه مرکزی استان سمنان به همراه 30 کتابخانه در 30 استان کشور به صورت همزمان افتتاح شود اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در جلسه افتتاح کتابخانه مرکزی سمنان که احتمالا روز 23 تیرماه برگزار می‌شود، 5 استاندار با حضور در کتابخانه‌های آماده افتتاح به صورت ویدئو کنفرانس و پس از بیانات ریاست جمهوری کتابخانه را افتتاح کنند و سایر کتابخانه‌ها نیز در همان روز به صورت خودکار آغاز به کار خواهند کرد.

واعظی ادامه داد: سرانه فعلی تعداد کتابخانه‌ها در کشور ما را در شمار کشورهای پیشرفته دنیا درآورده است و ما در منطقه 3 سال است که در رتبه نخست قرار داریم و ان شاء الله به زودی به تراز مساوی با کشور‌ها پیشرفته نیز برسیم. البته در سند هدفگذاری 1404 نهاد آمده است که باید جزء 15 کشور برتر دنیا از حیث سرانه کتابخانه باشیم و برای این منظور تصمیم بر این است که به ازای هر هزار نفر ایرانی 8 متر فضای کتابخانه ای داشته باشیم.

واعظی در ادامه به طرح‌های نهاد برای تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری در حوزه افزایش میزان مطالعه مردم کشور اشاره کرد و گفت: دهه فجر سال گذشته 140 ایستگاه مطالعه در سراسر کشور افتتاح شد. فاز دیگر این طرح نیز اوایل سال جاری در شهر مشهد افتتاح شد و در هفته آینده نیز 120 ایستگاه در کل کشور افتتاح خواهد شد و تعداد کل ایستگاه‌های مطالعه را در کشور به 390 عدد می‌رساند و برنامه ما این است که تا آخر سال جاری تعداد این ایستگاه‌ها را به هزار عدد برسانیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: سومین سری کتابهای مورد نیاز برای ایستگاه‌های مطالعه در حال آماده سازی است با این تفاوت که با توجه به استقبال قبلی به عمل آمده از این آثار در بخش سوم از تولید این آثار شمارگان کتابهایی مرتبط با گروه‌های سنی قبل از دبستان، اوایل دبستان و پایان دبستان به بیش از 200 هزار جلد خواهد رسید.

واعظی در ادامه از رونمایی از 2 عنوان کتاب همزمان با ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: کتاب 9 جلدی «تفسیر الاثری» اثر تفسیری روایی تازه‌ای است که به کوشش آقای علیرضا برازش در چهارده هزار صفحه آماده شده و در ماه رمضان منتشر خواهد شد. تا پیش از این مهمترین تفسیر روایی ما «البرهان» بود که از تالیف آن 400 سال می‌گذشت. البته ما آن را نیز چند سال پیش از عربی به فارسی ترجمه کردیم. در تفسیر البرهان تنها 40 درصد از آیات بر پایه روایات تفسیر شده بود اما در این تفسیر تازه تمامی آیات از حیث تفسیری با روایات مرتبط آورده شده است. متن ترجمه نیز به گونه ای است که عموم مخاطبان می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: در حوزه دانش‌نامه نگاری نیز، دانشنامه اسارت و آزادگی در بیش از یکصد جلد که هر مجلد از آن حدود 1000 صفحه می‌شود به کوشش مسعود ده نمکی و تیمی 40 نفره تالیف شده و در ماه رمضان امسال رونمایی خواهد شد.

در ادامه این نشست خبری واعظی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد آزمون استخدامی نهادکتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در سال‌های ابتدایی برگزاری آزمون اولویت ما بیشتر استخدام متخصصان کتابدار بود اما در سال‌های گذشته از سایر رشته‌ها نیز با آزمون، استخدام کرده‌ایم. البته استاندارد اداره یک کتابخانه هم حضور 40 درصد نیروهای متخصص کتابداری در کنار 60 درصد از سایر نیروهاست.

وی تاکید کرد: سال گذشته 640 نفر از طریق آزمون استخدامی نهاد جذب شدند که مراحل جذب آنها در حال نهایی شدن است.

وی در ادامه افزود: در ابتدای دولت نهم منابع نهاد 14 میلیون نسخه کتاب که الان به 340 میلیون نسخه رسیده است. از حیث پرسنل نیز 4500 نفر در نهاد مشغول به کار بودند که الان به 5500 نفر رسیده است که بیش از 520 نفر از آن‌ها دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

واعظی همچنین در مورد جدیدترین آمار مرتبط با سرانه مطالعه در کشور گفت: اردیبهشت ماه امسال جدیدترین سنج سرانه مطالعه در کشور انجام شد که در آن میزان خوانش کتاب، قرآن، روزنامه، نشریه و مطالعه در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی آن تا 10 روز دیگر اعلام می‌شود.

وی افزود: در سال 1378 که آخرین سنجش سرانه مطالعه کشور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت سرانه مطالعه در حدود 6.5 دقیقه بود اما از سال 86 به بعد نهاد کتابخانه‌ها هر ساله سرانه کتابخوانی را سنجیده است و بر اساس آخرین سنجش ما که در سال گذشته انجام شد، سرانه مطالعه حدود 15 دقیقه بود و البته این سنجش نشان می‌داد که میزان مطالعه در فضای مجازی افزایش و مطالعه کاغذی کاهش یافته است.

واعظی در پاسخ به سئوالی در مورد شهر مطالعه و برنامه‌های پیش رو برای اجرایی شدن سند ایجاد آن که در نمایشگاه کتاب رونمایی شد گفت: برای سال آینده 4 شهر و برای سال 94 نیز 3 تا 5 شهر به منظور تبدیل شدن به شهر مطالعه در نظر گرفتیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در مورد وضعیت معیشتی کتابداران گفت: متوسط دانش کتابداران در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و از نظر تخصصی با کمتر نهادی در کشور قابل مقایسه است و حداقل حقوق دریافتی آنها نیز 600 هزار تومان است. همچنین بر اساس پژوهشی که سال گذشته در مورد میزان اعتماد مردم به مشاغل انجام شد از میان 11 شغل حاضر در این پژوهش کتابداران دومین گروهی بودند که مردم به آن‌ها اعتماد داشتند و جالب این که بالاترین میزان اعتماد به کتابداران به افراد با تحصیلات بالاتر از دیپلم بود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد کتابخانه‌های روستایی گفت: ما در کل کشور 400 کتابخانه روستایی داریم که به طور معمول روزانه 3 ساعت فعالیت می‌کنند به همین خاطر برای اداره آن‌ها کارمندان تمام وقت نداریم بلکه افراد استخدامی میان چند روستا در حال رفت و آمد هستند و به آنها خدمت می‌دهند اما با این حال برای روستاهایی با جمعیت بیش از 400 نفر یک نیرو استخدام کرده ایم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پاسخ به سئوالی در مورد شبکه تلویزیونی کتاب نیز گفت: افتتاح این شبکه در نمایشگاه بازخورد‌های خوبی داشت و در حال حاضر نیز مشغول فرایندی هستیم تا این شبکه بتواند روزانه 4 ساعت فعالیت کند. کارهای ساختاری برای این موضوع تمام شده است و سالن تولید این شبکه در کتابخانه شهید چمران تا چند روز آینده آماده خواهد شد. امیدوارم تا آخر ماه رمضان شاهد شروع فعالیت دائمی آن باشیم و برنامه ما نیز این است که این شبکه در گیرنده‌های تلویزیونی دیجیتالی در دسترس علاقه مندان قرار بگیرد.