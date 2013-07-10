نگاه فرهنگي به البرزبايد متفاوت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيد عباس مسعودي، در ديدار بامعاون بازرسي استانداري البرز، ضمن ارائه گزارشي جامع از فعاليت‌هاي تبليغات اسلامي استان، با توجه به حضور روحانيون و ضرورت انجام فعاليت‌هاي قرآني و فرهنگي از استاندار درخواست كرد تا تلاش شود نگاه فرهنگي در استان غلبه پيدا كند و جهت ايجاد همدلي و وفاق ملي و رونق پيدا كردن امور مذهبي سرمايه گذاري مناسبي صورت گيرد.

در ادامه معاون بازرسي استاندار، ضمن حسن استقبال از گزارشهاي ارائه شده افزود: من با ارگان مقدس سازمان تبليغات اسلامي آشنايي ديرينه داشته و همچنانكه در مراسم معارفه ام تاكيد كرده ام، شعار كاري من فعاليت فرهنگي، وحدت و امنيت است، لذا از سازمان تبليغات اسلامي استان انتظارات زيادي در اين زمينه دارم و ميخواهم كه با همراهي علماء منطقه به بنده كمك شود تا بتوانيم در كنار يكديگر امورات را انجام داده و بر مشكلات بويژه مشكلات فرهنگي غلبه كنيم و وظيفه ديني را به عنوان سربازان حضرت امام زمان (عج) در اين منطقه حساس بخوبي انجام دهيم.

مسعودي، در پايان بر استفاده از تمامي ايده هاي صاحب نظر در عرصه فرهنگي اعم از شيعه و سني جهت ايجاد وفاق بيشتر و وحدت واقعي تاكيد كرد.

در اين ديدار كليه كارمندان، كارشناسان فرهنگي و مسئول هيئات مذهبي اداره کل تبليغات اسلامي استان البرز حضور داشتند.