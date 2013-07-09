استفاده از الگوی معماری اسلامی در احداث مسجد قائم اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از مسجد قائم اردبیل تصریح کرد: معماری این مسجد برگرفته از معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان و بر اساس اصول معماری اسلامی است.

وی با بیان اینکه این مسجد در سه هزار و 750 متر مربع زیر بنا احداث شده است، اضافه کرد: برای تکمیل این بنا اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 850 میلیون ریال هزینه شده است.

میرجعفریان تصریح کرد: در فاز اول بهره برداری از دو شبستان، کتابخانه و مغازه های اطراف این بنا اجرا شده است و فازهای بعدی پس از تامین اعتبار عملیاتی می شود.

معاون امور عمرانی استاندار تاکید کرد: زمین این بنا موقوفه خاندان سید حاتمی در اردبیل و اعتبار احداث آن از اعتبارات عمرانی استان تامین شده است.

وی با یادآوری فعالیت دو هزار مسجد در سطح استان بهره برداری از این بنا را فرصت ممتازی برای توسعه فضاهای مذهبی استان در آستانه ماه مبارک رمضان عنوان کرد.