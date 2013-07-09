به گزارش خبرنگار مهر، موج اول سفرهای تابستانه فروکش کرد و گردشگران جاذبه های علی آبادکتول از کنده کاریهای مسیرهای گردشگری این شهرستان را کلافه کننده عنوان کرده اند.

شهرستان علی آبادکتول با داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی نظیر آبشار کبودوال، دهنه های محمدآباد و زرین گل هر ساله پذیرای شماری زیادی از مسافران در طول سال است.

دهنه محمدآبادکتول از جمله مناطق نمونه گردشگری علی آبادکتول به شمار می رود که وضعیت نامناسب جاده دسترسی آن داد مسافران و شهروندان را درآورده است.

این مسیر ارتباطی به طول سه کیلومتر بیش از یکسال گذشته برای اجرای عملیات گازرسانی کنده کاری شده است و با گذشت این مدت هنوز به سرانجام نرسیده است.

دیلم یک رانده مسیر فاضل آباد به محمدآباد در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: کمتر از سه ماه لاستیک خودرویم را تعویض کردم و تردد در مسیر کنده کاری شده محمد آباد اکنون را فرسوده کرده است.

بهانه کمبود اعتبار برای مرمت

حسینی یک روستایی از رحمت آباد نیز از مسئلان امر خواست تا برای رفع و مرمت کنده کاریها سریعتر اقدام داشته باشند زیرا شهروندان و مسافران این منطقه با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وی افزود: هر بار که به مسئولان می گوییم تا نسبت به مرمت اقدام کنند، مشکل نبود اعتبار را مطرح می کنند.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز گفت: قرار است راه و شهرسازی نیمی از مسیر رحمت آباد و روستای محمدآباد را روکش آسفالت کند ولی زمان اجرای این طرح معلوم نیست.

ضرورت اصلاح مسیرهای منتهی به مناطق گردشگری

وی همچنین ناکید کرد: کنده کاریهای منتهی به مناطق گردشگری شهرستان در ایام تابستان باید اصلاح شوند.

فرماندار علی آبادکتول افزود: مسیر فاضل آباد به محمد آباد یکی از پرترددترین مسرهاست که لازم است به دلیل حضور چشمگیر مسافران مرمت شود.

وی اظهار داشت: عوارض کبودوال تا پارک جنگلی که چندسالی است نیاز به روکش آسفالت دارد باید از طریق شهرداری اقدام شود.

خسروی بخشدار کمالان نیز مشکل کمبود اعتبار را دلیل اجرای نشدن مرمت مسیرهای کنده کاری شده مطرح می کند و می گوید: برای این طرح باید اعتبار لازم تخصیص یابد.

منطقه گردشگری محمدآبادکتول 13 روستایی ییلاقی را شامل می شود.